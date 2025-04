Ljekar pape Franje opisao posljednje trenutke provedene s njim: “Ušao sam u sobu, oči su mu bile otvorene”

Šef abdominalne onkološke hirurgije u bolnici Gemelli Sergio Alfieri bio je lični hirurg i doktor pape Franje, a u intervjuu za italijanske medije govorio je o svom odnosu sa papom i o njegovim posljednjim danima.

U intervjuu za Corriere della Sera, Alfieri je rekao kako su njihov odnos obilježili poštovanje i naklonost koja je rasla tokom godina.

“Posljednji put sam ga vidio u subotu poslije ručka, na Uskršnje veče. I mogu reći da je bio jako dobro, i to mi je rekao. Donio sam mu tamnu tortu, baš kako on voli, i malo smo popričali. ‘Ja sam veoma dobro, ponovo sam počeo da radim i dobro mi je.’ Znao sam da će sljedećeg dana dati Urbi et Orbi i dogovorili smo sastanak u ponedjeljak”, naveo je doktor.

Kako je naveo, upoznali su se još 2018. godine kada je papa bio podvrgnut prvom operativnom zahvatu zbog divertikularne bolesti. Tim povodom, govorio je o trenucima prije operacije.

“Nekoliko minuta prije operacije rekli su mi da papa želi da me vidi. Ušao sam u njegovu sobu i on mi je blagoslovio ruke. Bila je to nevjerovatna emocija, tek sam kasnije shvatio značenje. Htio je da mi kaže da koristim svoje ruke za svoj posao, ali i da koristim svoje ruke srcem u narednim godinama”, objasnio je.

Nakon ovog zahvata, uslijedila je i druga operacija, a papa je kao i u prvom slučaju želio da sve prođe bez pompe i medija.

“Čak i u tom slučaju, sve je bilo tajno. Nakon prve operacije, kada je trebao da se vrati kući, javio se da jasno kaže važnost javnog zdravlja i važnost održavanja katoličkih bolnica sa određenom misijom. Dokazao je to kada se vratio u Gemelli”, ističe doktor.

Međutim, naglasio je kako su svi bili zabrinuti zbog posljednje hospitalizacije zbog upale pluća te je rekao kako su svi pomislili kako papa neće preživjeti.

“Plašili smo se najgoreg, a on je sve iznenadio. Znali smo da želi doći kući da bude papa do posljednjeg trenutka. I to nas nije razočaralo. Povratak na posao bio je dio terapije i nikada se nije izlagao opasnosti. Kao da je, kako se bližio kraju, odlučio da uradi šta god mora. Baš kao što se dogodilo u nedjelju kada je prihvatio prijedlog svog ličnog zdravstvenog asistenta Massimiliana Strappettija da prošeta trgom među masom”, pojasnio je.

Stvari su se pogoršale u ponedjeljak ujutro.

“U 5:30 su me nazvali i rekli kako je Sveti otac veoma bolestan. Došao sam tamo, ušao u sobu i oči su mu bile otvorene. Pokušao sam ga dozvati, ali nije reagovao na podražaje. U tom trenutku sam shvatio da se tu više ništa ne može učiniti. Bio je u komi. Svi su znali da je papa htio da umre kod kuće i on je to uvijek govorio. Kardinal Parolin nas je zamolio da se molimo zajedno. Osjećao sam se privilegovano i sada mogu reći da jesam. Tog jutra sam ga pomilovao kao posljednji oproštaj”, zaključio je, prenosi Klix.

