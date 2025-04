Prvi u Evropi: S aerodroma u Istanbulu istovremeno uzletjela tri aviona

Istanbulski aerodrom, koji je prošle godine bio drugi najprometniji aerodrom u Evropi, zvanično je započeo istovremene operacije s tri nezavisne piste, javlja Anadolu.

Time je ozvaničen početak tzv. simultane nezavisne trostruke operacije pista, prvi put u Evropi, a drugi u svijetu nakon SAD.

Historijsko uzlijetanje

Avioni su tačno u 10 sati po lokalnom vremenu uzletjeli s pista označenih kao 34L, 35L i 36L.

Poruku pilotima iz kontrolnog tornja poslao je ministar saobraćaja i infrastrukture Turske Abdulkadir Uralolu (Uraloglu).

– Polijetanje sa pista 34 lijevo, 35 lijevo i 36 lijevo je slobodno. Želimo vam sretan let. Počinjemo s istovremenim poletanjima i slijetanjima sa tri piste, prvi put u svijetu, osim SAD. Neka bude sretno – poručio je Uralolu.

Uralolu je podsjetio da je Istanbulski aerodrom, otvoren 29. oktobra 2018. godine kao veličanstven vizionarski projekat Turske, od samog početka predstavljajući zemlju na svjetskoj sceni.

Yesterday, Istanbul Airport (IST) became the first airport in Europe to conduct simultaneous triple parallel takeoffs. More operations means more passengers as the airport pursues a goal of 200M passenger/year. See playback: https://t.co/pKZbwt9IXc pic.twitter.com/G4IVMolj3q

— Flightradar24 (@flightradar24) April 18, 2025