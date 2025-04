Kinesko oružje protiv SAD-a na koje Trump nema odgovora

Kineski predsjednik Xi Jinping već godinama upozorava na strateški značaj rijetkih zemnih metala, a njegova zemlja sada koristi svoju dominantnu poziciju u tom sektoru kao ključni adut u trgovinskom ratu sa SAD-om.

FILE PHOTO: Samples of rare earth minerals from left, Cerium oxide, Bastnasite, Neodymium oxide and Lanthanum carbonate are on display during a tour of Molycorp's Mountain Pass Rare Earth facility in Mountain Pass, California June 29, 2015. REUTERS/David Becker/File Photo