SAD odbile da potpišu izjavu G7 kojom se osuđuje ruski napad na Sumi

Sjedinjene Američke Države obavijestile su saveznike iz G7 da neće podržati izjavu kojom bi se osudio najsmrtonosniji ruski napad na Ukrajinu ove godine jer žele očuvati mogućnost nastavka pregovora s Moskvom, piše Bloomberg.

SENSITIVE MATERIAL. THIS IMAGE MAY OFFEND OR DISTURB A view shows the site of a Russian missile strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Sumy, Ukraine April 13, 2025. REUTERS/Sofiia Gatilova