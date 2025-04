Lavrov je u intervjuu za “Komersant” rekao da Rusija “ima informacije o tome tko je bio u objektu koji je pogođen u Sumiju” , javila je ruska državna agencija Tass (TASS).

“Dogodio se još jedan ‘sastanak’ ukrajinskih vojnih čelnika sa njihovim zapadnim kolegama , koji su se maskirali u plaćenike ili ne znam koga. Tamo su vojnici NATO-a i oni su imali izravnu kontrolu “, rekao je Lavrov.

Ruski ministar je naveo da “to svi znaju”.

“New York Times je nedavno objasnio kako su Amerikanci od samog početka imali odlučujuću ulogu u napadima na Rusiju (iz Ukrajine). Bez te uloge većina projektila dugog dometa uopće ne bi napustila svoje baze”, rekao je Lavrov.

Lavrov – about the strike on Sumy:

Now again after the cries that in Sumy "dozens of children and civilians died", the UN Secretary General made a statement that he firmly advocates for an end to such violations of international humanitarian law.

International humanitarian… pic.twitter.com/7aZjdRY5Cu

