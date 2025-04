Trump: Tri osobe su krive za rat u Ukrajini

To su – ruski predsjednik Vladimir Putin, bivši američki predsjednik Joe Biden, za koga je rekao da “nije imao pojma” šta radi, i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

Trump je novinarima u Ovalnom kabinetu Bijele kuće, nakon sastanka sa liderom El Salvadora Najibom Bukeleom, rekao da je sve što on želi “da zaustavi ubijanje” u Ukrajini, prenosi Sky News.

“Biden je to mogao da zaustavi, Zelenski je to mogao da zaustavi, a Putin to nikada nije trebalo da započne. I sve što mogu da uradim je da pokušam da to zaustavim, to je sve što želim. Želim da zaustavim ubijanje. I mislim da radimo dobro u tom pogledu. Mislim da ćete vrlo brzo imati neke veoma dobre prijedloge”, kazao je Trump.

On je optužio Zelenskog da nije “kompetentan”.

Na pitanje da prokomentariše poteze Zelenskog, Trump je rekao da “kada započnete rat, morate znati da možete pobijediti”.

“Ne započinjete rat protiv nekoga ko je 20 puta veći od vas. I onda se nadate da vam ti ljudi daju neke projektile”, rekao je Trump, prenosi Tanjug.

On je podsjetio da je bio prvi koji je Ukrajini dao rakete “Javelin”.

Ranije je objavljeno da je Trump okrivio predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog što je “dopustio” da rat sa Rusijom počne u posljednjoj u nizu kritika na račun ukrajinskog lidera.

Donald Trump otvoreno je optužio Volodomira Zelenskog i “pokvarenog Joe Bidena” da su započeli rat u Ukrajini.

Trump je rekao da su njegov ukrajinski kolega i Joe Biden, bivši američki predsjednik, “uradili apsolutno užasan posao” u sprečavanju sukoba između Kijeva i Moskve i pozvao na “brzo” okončanje rata,pišu Vijesti

“Predsjednik Zelenski i prevrtljivi Joe Biden uradili su apsolutno užasan posao dozvoljavajući da ova travestija počne. Bilo je toliko načina da se spriječi da ikada počne. Ali to je prošlost. Sada moramo da ga natjeramo da zaustavi, i brzo”, napisao je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Ovi komentari uslijedili su mjesec dana nakon što su dvojica lidera sukobila tokom posjete Zelenskog Bijeloj kući, prenosi B92.

