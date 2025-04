TRUMP PONOVO ŠOKIRA: Ovo je uradio supruzi najbližeg saradnika…

Trump je na UFC stigao sa unucima, djecom njegovog najstarijeg sina Donalda Trumpa Juniora.

Pristalice su ga pozdravile skandiranjem “USA”, a na jednom od snimaka koji je postao viralan vidi se Trump kako pokazuje svoje plesne pokrete okupljenima.

Trump je bio u pratnji nekoliko članova administracije i tima Bijele kuće, uključujući ministra zdravlja Roberta F. Kennedyja Juniora, direktora FBI Kasha Patela, direktorice Nacionalne obavještajne službe Tulsi Gabbard.

Državni sekretar Marco Rubio i američki senator Ted Cruz iz Teksasa takođe su se pridružili Trumpu.

Međutim, trenutak o kom se najviše priča dogodio se kada se Trump pozdravljao sa svojim saradnicima.

Naime, on je prišao ljudima koji su sjedili u prvom i drugom redu, što su uglavnom bili članovi njegove administracije, i rukovao se sa svima.

To uključuje i Roberta F. Kennedyja Juniora, ali je Trump iz nekog razloga odbio da se rukuje sa njegovom suprugom – glumicom Cheryl Hines.

Da neprijatnost bude još veća, Cheryl je pružila ruku, a kad je shvatila da je Trump ignorisao, isplazila je jezik i nervozno pogledala u supruga. Kennedy mlađi se samo nasmijao i nastavio da posmatra Trumpa kako se rukuje sa drugim zvaničnicima, prenosi Novi.

Cheryl i Kennedy Junior su bili akteri još jednog viralnog snimka, kada je ona objavila video u kom promoviše proizvode za njegu ljepote, dok se njen suprug tušira u pozadini.

U videu koji je Cheryl postavila na društvene mreže, 59-godišnja TV zvijezda pokazivala je popuste na Crni petak za proizvode svoje kompanije “Hines+Young”, koju je osnovala zajedno sa kćerkom Catherine Young.

Ona je držala bocu spreja i kutiju kreme za tijelo, pažljivo zaklanjajući većinu tijela svog supruga koji se tuširao.

“Ne, ne možeš da se tuširaš. Snimam video”, rekla je Cheryl kroz smijeh dok je Kennedy stajao iza nje

⚡️⚡️Does Trump refuse to shake hands with women? Watch the video!

Did the US president deliberately ignore the wife of his official? Trump walked past actress Cheryl Hines, wife of Robert F. Kennedy Jr., the current Secretary of Health and Human Services, at UFC 314 in Miami on… pic.twitter.com/bL050QqtCg

— NEXTA (@nexta_tv) April 13, 2025