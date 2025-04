Ubio roditelje, dvije sedmice živio s tijelima, FBI: Planirao atentat na Trumpa

Prošlog mjeseca Nikita Casap (17) iz Waukeshe optužen je za ubojstvo svoje majke, 35-godišnje Tatiane Casap, i očuha, 51-godišnjeg Donalda Mayera, a optužen je i da je živio s njihovim tijelima dva tjedna. Istražitelji sada tvrde kako je mladić planirao i ubojstvo predsjednika.

FBI optužuje Casapa za urotu, pokušaj atentata na predsjednika te pokušaj korištenja oružja za masovno uništenje.

Prema FBI-ju, istražitelji su tijekom pretrage Casapovih uređaja pronašli “manifest” u kojem se poziva na atentat na predsjednika s ciljem izazivanja rasnog rata i stvaranja kaosa.

Casap je svoje planove dijelio s drugim osobama na TikToku i Telegramu, a identificirao se kao sljedbenik Order of the Nine Angles, grupe koju FBI opisuje kao neonacistički kult koji “zagovara nasilje i terorizam kako bi srušio vlasti i uništio modernu civilizaciju”.

Prema dokumentima FBI-ja, Casap je već djelomično platio “dron s mehanizmom za ispuštanje tereta”, kojim je planirao bacati eksploziv, Molotovljeve koktele ili snažni otrov na mete.

“Ubojstvo roditelja očito je bilo pokušaj da si osigura financijska sredstva i slobodu potrebnu za provedbu svog plana”, stoji u izjavi pod prisegom.

Casap je uhićen 28. veljače nakon što je prošao kroz znak “stop” dok je vozio očuhov Volkswagen Atlas u WaKeneyju u Kansasu, udaljenom gotovo 1300 kilometara od svoga doma u Wisconsinu. U automobilu je pronađen očuhov pištolj Smith & Wesson .357 Magnum, osobne iskaznice žrtava i čahure.

Sedamnaestogodišnjak je isprva optužen za neovlašteno korištenje vozila i krađu pokretne imovine, a potom i za dva slučaja ubojstva prvog stupnja, dva slučaja skrivanja tijela, krađu imovine vrijednosti veće od 10 tisuća dolara i dva slučaja zlouporabe identiteta radi financijske koristi, objavili su dužnosnici u Waukeshi,piše N1

Prema FBI-ju, Casap je svoje planove o ubojstvu roditelja otkrio jednom od svojih školskih kolega.

Tinejdžer se pojavio pred sudom 27. ožujka, kada je otkriveno da je tijelo njegove majke pronađeno u hodniku prekriveno dekama i ručnikom, a tijelo očuha u uredu u prizemlju kuće, prekriveno hrpom odjeće.

Casapovi odvjetnici nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.

Facebook komentari