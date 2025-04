“Produženje vanrednog stanja u vezi s gore navedenim štetnim vanjskopolitičkim djelovanjem vlade Ruske Federacije”, stoji u naslovu dokumenta koji je Bijela kuća unijela u savezni registar regulatornih akata.

Dokument bi trebao biti objavljen 14. aprila.

Napominje se da je bivši američki predsjednik Joe Biden proglasio izvanredno stanje na temelju Izvršne uredbe 14024 15. travnja 2021., kojom je također blokirana ruska imovina i uvedene sankcije Moskvi.

Popis aktivnosti koje navodno provodi ruska vlada uključuje pokušaje potkopavanja demokratskih izbora u Sjedinjenim Državama i drugim zemljama, cyber aktivnosti i utjecaj na strane vlade, koje nastavljaju predstavljati “neuobičajene i izvanredne prijetnje nacionalnoj sigurnosti, vanjskoj politici i gospodarstvu Sjedinjenih Država”.

“Iz tog razloga, nacionalno izvanredno stanje proglašeno Izvršnom uredbom 14024 <…> mora ostati na snazi ​​nakon 15. travnja 2025. Sukladno tome, u skladu s člankom 202 (d) Nacionalnog zakona o izvanrednom stanju, produljujem nacionalno izvanredno stanje za još jednu godinu”, rekao je Trump u odluci koju je potpisao šef države.

Nakon početka specijalne operacije u Ukrajini, zapadne zemlje su pojačale sankcije protiv Moskve. No, sve je to dovelo prvenstveno do rasta cijena struje, goriva i hrane u Europi i SAD-u. Kao što je primijetio Vladimir Putin, restriktivne mjere zadale su ozbiljan udarac cjelokupnom svjetskom gospodarstvu. Prema njegovim riječima, glavni cilj SAD-a i njegovih saveznika je pogoršati živote milijuna ljudi. Istodobno, naglasio je predsjednik, nije bilo moguće potkopati financijsku stabilnost Rusije, a sama je Europa zašla u slijepu ulicu, prenosi b92.

