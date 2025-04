Početak pregovora Amerike i Irana o nuklearnom sporazumu: Trump prijeti vojnim napadom

Trump je čak i zaprijetio moguću vojnu akciju ako ne bude tako. Iran je najavio da će razgovori biti vođeni indirektno i to preko Omana koji je i ranije bio kanal komunikacije između SAD-a i Irana.

Indirektni razgovori

– Indirektni razgovori nude priliku da se ocijeni ozbiljnost Vašingtona u pogledu političkog rješenja s Iranom – rekao je neimenovani zvaničnik Irana ranije ove sedmice za Reuters.

U međuvremenu, Iran je izdao obavještenje Iraku, Kuvajtu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Turskoj i Bahreinu da će svaka podrška američkom napadu na Iran biti smatrana neprijateljskim činom. Neprijateljskim činom bit će smatrano ustupanje zračnog prostora ili teritorije za potrebe američke vojske tokom izvođenja napada na Iran.

Susret sa Trumpom

Inače, početkom ove sedmice, premijer Izraela Benjamin Netanyahu odletio je u Vašington kako bi se sastao s Trumpom, a nakon što je dobio poziv državnog sekretara Amerike Marka Rubia u kojem je naveo da bi trebao doći što prije, Netanjahu je mislio da ga Trump zove zbog carina.

– Ovo odražava posebnu ličnu vezu i posebnu vezu između Sjedinjenih Američkih Država i Izraela, koja je toliko vitalna u ovom trenutku – kazao je iz Budimpešte.

Pravi razlog poziva

Tek kad se Netanjahu u ponedjeljak sastao s Vitkofom (Witkoffom) u Blair Houseu, Vitkofmu je rekao da je pravi razlog zbog kojeg je tako brzo pozvan Iran, da SAD u subotu otvaraju pregovore s Iranom i da ga ne žele staviti pred svršenu stvar.

Kada su se Netanjahu i njegov tim ubrzo nakon toga sastali s Trumpom i njegovim timom u Bijeloj kući, kaže TV izvještaj, Trump je započeo njihov sastanak pitanjem: “Šta imate za reći o Iranu?”.

Nakon tog sastanka se govorilo da Izrael nije dobio nikakve garancije da će SAD osigurati ispunjenje njegovih zahtjeva u pogledu uslova prihvatljivog dogovora za osujećivanje iranskog programa nuklearnog oružja, niti nikakve obaveze u vezi s time što bi SAD mogao učiniti ako pregovori propadnu ili ako Teheran naknadno odstupi od svojih uslova.

Ipak, Trump je u srijedu rekao da će Izrael preuzeti vodeću ulogu u potencijalnom vojnom napadu na Iran zajedno sa SAD ako nuklearni pregovori ne uspiju.

Na pitanje novinara u Ovalnom uredu u srijedu da li će upotrijebiti vojna sredstva protiv Irana ako oni ne pristanu na nuklearni sporazum, Trump je dao odgovor: “Ako za to bude potrebna vojska, imat ćemo vojsku. Izrael će očigledno biti veoma umiješan u to – on će biti vođa toga”, rekao je on, u onome što se činilo prvi put da je eksplicitno zaprijetio udarom Izraela na Iran.

Rok od 60 dana

Inače, Trump je dao rok od 60 dana za završetak pregovora s Iranom.

Obuzdavanje sposobnosti Irana da napravi nuklearno oružje je decenijama ključni vanjskopolitički cilj za SAD i njihove saveznike. Godine 2015. tadašnji predsjednik Amerike Barak Obama (Barack) sklopio je sporazum s Iranom prema kojem će ograničiti svoje nuklearne aktivnosti i omogućiti međunarodnim inspektorima da uđu u zemlju kako bi osigurali da se objekti koriste isključivo u civilne svrhe, a ne za proizvodnju oružja.

Zauzvrat, Iranu je trebalo ponuditi oslobađanje od sankcija, koje su unazadile ekonomiju. Taj sporazum su potpisale Kina, Francuska, Njemačka, Rusija i Velika Britanija.

Međutim, Trump je 2016. godine jednostrano povukao SAD iz sporazuma. U godinama koje su uslijedile, Iran je sve više kršio svoje uslove.

Velike zalihe uranijuma

Međunarodna agencija za atomsku energiju upozorila je da je Teheran izgradio velike zalihe obogaćenog uranijuma, koji se može koristiti za izradu nuklearnih bombi.

U posljednjoj izjavi prije nego što američki izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) krene u Oman na pregovore, Trump je na aerodromu novinarima rekao da Iran ne može imati nuklearno oružje.

– Želim da Iran bude divna, velika, sretna zemlja. Ali oni ne mogu imati nuklearno oružje – izjavio je.

