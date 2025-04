Trumpov telefon “užaren” od poziva, više od 50 država traži pregovore za izuzeće carinskih tarifa

“Imamo 50 zemalja koje spaljuju telefonske linije u Bijelu kuću. A vjerovatno i predsjednikov mobilni telefon, a vjerovatno i sekretar trgovine Howard Lutnik. A čuo sam se i od nekih”, rekao je ekonomski savjetnik Bijele kuće Kevin Hassett.

Prema Hassettovim riječima više od 50 država je kontaktiralo američkog predsjednika Donalda Trumpa tražeći pregovore o izmjenama carinske politike.

Trumpova odluka prošle sedmice da uvede osnovnu tarifu od najmanje 10 posto za gotovo svaku zemlju i carine u rasponu do 50 posto, pokrenula je ogromnu rasprodaju berzi i povećala strahove od recesije uzrokovane većim troškovima za strane potrošače.

U intervjuu za NBC, ministar finansija Scott Bessent rekao je da je Trumpova odluka da li da pregovara ili ne, ali je upozorio da se ne očekuju brzi dogovori.

“Pa, mislim da će to biti odluka za predsjednika Trumpa. Ali mogu vam reći da je, kao što to samo on može u ovom trenutku, stvorio maksimalnu polugu za sebe. I više od 50 zemalja se obratilo administraciji za smanjenje svojih carinskih trgovinskih barijera, snižavanje tarifa, zaustavljanje manipulacije valutama. Znate, oni su dugo bili loši saradnici. I to nije stvar o kojoj možete pregovarati u danima ili sedmicama”, rekao je Bassent.

Facebook komentari