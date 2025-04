“Dajem ti 500.000 dolara godišnje, a ne znam ni da li je dijete moje!”

“Ne znam ni da li je to moje dete ili nije, ali ne smeta mi da saznam. Ne treba mi sudski nalog. Iako nisam siguran, dao sam Ešli 2,5 miliona dolara i šaljem joj 500.000 dolara godišnje”, napisao je Elon Musk na X Networku nakon što je spisateljica Ashley St Usk je smanjio iznos alimentacije za 60 posto.”

Ashley mu je brzo odgovorila.

“Ilone, tražili smo od tebe da potvrdiš očinstvo testom prije nego što se naše dijete (kome si dao ime) uopće rodi. Ti si odbio. I nisi mi poslao novac, nego si poslao podršku za svoje dijete za koju si smatrao da je potrebna… Sve dok nisi povukao veći dio da zadržiš kontrolu i kazniš me za ‘neposlušnost’. Ali stvarno, ti samo kažnjavaš svog sina”, rekla mu je.

Gold digger and professional gaslighter @stclairashley was caught on camera outside of her ritzy Manhattan condo (paid for by her sugar daddy Elon Musk) selling her $100,000 @Tesla she said was gifted to her by @elonmusk during their romantic relationship.

She said she’s… pic.twitter.com/opNxxZxzUY

— Laura Loomer (@LauraLoomer) March 31, 2025