Bil Gejts: U narednoj deceniji ljudi neće biti potrebni za većinu poslova zbog AI-a

Suosnivač Majkrosofta Bil Gejts izjavio je u emisiji “The Tonight Show” kod komičara Džimija Falona da će razvoj vještačke inteligencije u sljedećih deset godina dovesti do toga da ljudi više neće biti potrebni za većinu zadataka.

On smatra da je stručnost još uvijek rijetka, misleći na eksperte poput vrhunskih ljekara ili učitelja na koje se oslanjamo.

Ipak, prema njegovom mišljenju, vještačka inteligencija će u narednoj deceniji učiniti takve usluge uobičajenim i besplatnim, poput odličnih medicinskih savjeta ili kvalitetnog podučavanja.

”Slobodna inteligencija”

Gejts je u intervjuu s profesorom Harvarda Arturom Bruksom prošlog mjeseca ovu eru nazvao “slobodnom inteligencijom”, ističući da će vještačka inteligencija donijeti tehnološki napredak dostupan svima, od boljih lijekova do preciznijih dijagnoza.

– To je veoma duboko, pa čak i pomalo zastrašujuće jer se događa veoma brzo i ne postoji gornja granica – izjavio je u intervjuu s Bruksom.

Rasprava se vodi o tome kako će se ljudi uklopiti u budućnost vođenu vještačkom inteligencijom. Neki vjeruju da će ona povećati efikasnost ljudi na poslu, a ne zamijeniti ih, te da će stvoriti nova radna mjesta.

S druge strane, Mustafa Sulejman, direktor Majkrosoft AI, tvrdi da će tehnološki napredak u narednim godinama promijeniti većinu poslova u svim industrijama i izazvati ogroman destabilizirajući utjecaj na radnu snagu.

– Ovim alatima samo će se privremeno povećati ljudska inteligencija. Oni će nas neko vrijeme učiniti pametnijima i podstaći ogroman ekonomski rast, ali u osnovi zamijeniti ljude kao radnom snagom – napisao je Sulejman u knjizi „Nadolazeći talas (The Coming Wave)“ objavljenoj 2023.

Zabrinjavajuća i fantastična prilika

Gejts je optimističan po pitanju prednosti koje vještačka inteligencija može donijeti, poput naprednih tretmana za smrtonosne bolesti, rješenja za klimatske promjene i kvalitetnog obrazovanja za sve, što je istakao na svom blogu prošle godine.

Ovaj stav ponovio je kod Falona, dodajući da neka zanimanja vjerovatno nikada neće biti zamijenjena mašinama, primjera radi, ljudi ne žele vidjeti robote kako igraju bejzbol.

– Bit će neke stvari koje ćemo rezervisati za sebe. Međutim, u smislu stvaranja i premještanja stvari i uzgoja hrane, vremenom će to biti u osnovi riješeni problemi – kazao je.

Na svom blogu 2023. Gejts je napisao da razvoj vještačke inteligencije donosi „razumljive i relevantne probleme“, poput grešaka u današnjim AI programima i širenja dezinformacija na internetu.

Ipak, za CNBC je prošle godine rekao da bi, da počinje iznova, osnovao startup usmjeren na vještačku inteligenciju.

– Danas bi neko mogao pokupiti milijarde dolara za novu kompaniju za vještačku inteligenciju, i to samo za skicirane ideje. Ohrabrujem ljude u Microsoftu, (kompaniji) OpenAI, gdje god da ih nađem: “Hej, evo prilike”. Zato što svježije gledaju od mene i to je njihova fantastična prilika – naglasio je Gejts,piše Avaz

Davno prepoznao potencijal

Gejts je još prije više godina uvidio revolucionarni potencijal vještačke inteligencije. Kada su ga pitali na koju bi industriju se fokusirao da počinje ispočetka, odmah je izabrao AI.

– Rad na polju vještačke inteligencije danas je zaista na dubokom nivou – rekao je 2017. na Univerzitetu Kolumbija na događaju s Vorenom Bafetom, direktorom Berkshire Hathaway-a.

Tada je istakao „duboku prekretnicu“ koju je napravila Guglova kompanija DeepMind, stvorivši program koji pobjeđuje ljude u igri Go, iako je AI tada bio daleko od nivoa ChatGPT-a. Ipak, do 2023. i Gejts je bio iznenađen brzinom razvoja AI-a.

On je izazvao OpenAI, gdje Majkrosoft drži 49 posto dionica, da napravi model koji će briljirati na srednjoškolskom ispitu iz biologije, očekujući da će to trajati dvije do tri godine. To se desilo za nekoliko mjeseci, što je nazvao najvećim tehnološkim napretkom od grafičkog korisničkog interfejsa (GUI), prema CNBC-u.

