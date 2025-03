Evo gdje su Amerikanci rasporedili svoje najmoćnije bombardere, sprema se napad na nuklearna postrojenja!‘

Sjedinjene Države rasporedile su nevidljive (stealth) bombardere B-2 Spirit u vojnu bazu Diego Garcia u Indijskom oceanu, što je potez koji bi navodno mogao biti povezan s pripremama za potencijalni napad na iransku nuklearnu infrastrukturu.

Axios je potvrdio raspoređivanje bombardera na tu lokaciju, pozivajući se na američkog dužnosnika koji je rekao da akcija “nije nepovezana” s dvomjesečnim rokom američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je dao Teheranu da pristane na novi nuklearni sporazum.

Upozorenje, navodno sadržano u izravnom pismu iranskom vrhovnom vođi, ajatolahu Ali Khameneiju, uključuje i prijedloge za obnovu pregovora i prijetnju posljedicama ako Iran nastavi sa širenjem svojeg nuklearnog programa, prenosi Defence Blog.

Diego Garcia, March 25 2025. 3 (or possibly 7) B-2 Bombers & 9 KC-135. Hardened shelters are essential for the security of US MIL assets. Strategic power display can work to deter enemies, but we must have adequate shelters, especially hardened shelters at Diego, Kadena,… pic.twitter.com/TccJxVXq2r

Bombarderi B-2 mogu nositi precizno navođene bombe GBU-57 Massive Ordnance Penetrator, poznatije kao ‘razarači bunkera‘ (bunker buster). To su ‘ubojni probojnici‘ sposobni uništavati ojačana podzemna postrojenja, uključujući ključna iranska nuklearna postrojenja. Prema izvješću, najmanje tri B-2 stigla su u stratešku bazu, zajedno s pratećim tankerima za dopunu goriva u zraku.

Glasnogovornik američkog Strateškog zapovjedništva potvrdio je prisutnost bombardera – na nekim snimkama vide se tri, a na drugima četiri letjelice na tlu – navodeći da Stratcom (Strateško zapovjedništvo Sjedinjenih Država, jedno je od jedanaest objedinjenih borbenih zapovjedništava u Ministarstvu obrane Sjedinjenih Država, op.a.) “rutinski provodi globalne operacije u koordinaciji s drugim borbenim zapovjedništvima, službama i sudjelujućim američkim vladinim agencijama kako bi odvratio, otkrio i – ako je potrebno – suzbio strateške napade protiv Sjedinjenih Država i njihovih saveznika”.

New satellite images obtained by AP from Diego Garcia shows how the American military has moved at least four long-range stealth B-2 bombers there. That means a fourth of all the nuclear-capable B-2s that America has in its arsenal are now deployed to the base. A message to… pic.twitter.com/6yTqk6U2gz

— Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) March 29, 2025