Društvenim mrežama širi se zastrašujuća snimka rascjepa u Mijanmaru, geologinja iznijela šokantan podatak

Potres magnitude 7,7 koji je jučer pogodio Mijanmar oslobodio je energiju ekvivalentnu čak 334 eksplozije atomske bombe, rekla je za CNN geologinja Jess Phoenix i dodala da će naknadni potresi vjerovatno nastaviti potresati regiju, piše Jutarnji list.

Također je upozorila da bi naknadni potresi mogli trajati nekoliko mjeseci dok se indijska tektonska ploča nastavlja zabijati u euroazijsku ploču ispod Mijanmara.

U Bangkoku, 1000 km udaljenom od epicentra, spasilačka misija pojačala je u subotu napore kako bi pronašla građevinske radnike zarobljene pod ruševinama srušenog nebodera od 33 kata.

Vlasti su koristile bagere, dronove i pse tragače kako bi pokušale osloboditi 30 zarobljenih osoba, uključujući najmanje 15 osoba koje još uvijek pokazuju znakove života.

“Učinit ćemo sve, nećemo odustati od spašavanja života, iskoristit ćemo sve resurse,” rekao je guverner Bangkoka Chadchart Sittipunt na mjestu događaja.

Šest zračnih luka Tajlanda, uključujući zračne luke u Bangkoku, Chiang Maiju, Hat Yaiju, Chiang Raiju i Phuketu, funkcionira kao prije potresa nakon što su provedene sigurnosne provjere, priopćile su tajlandske zračne luke.

U subotnjem priopćenju potvrđeno je da su zgrade u tim zračnim lukama strukturno neoštećene, a zrakoplovna infrastruktura zadovoljava sigurnosne standarde.

U Mandalayu, drugom najvećem gradu Mijanmara, stanovnici i spasilački timovi rade na izvlačenju ljudi ispod srušenih zgrada, pri čemu imaju dostupnu samo ograničenu tešku mehanizaciju za uklanjanje ruševina.

Nakon što su ga susjedi izvukli ispod zida, 25-godišnji Htet Min Oo rekao je kako je sam pokušao raščistiti ruševine srušene zgrade kako bi spasio baku i dva ujaka, ali je naposljetku odustao.

“Ne znam jesu li još živi pod ruševinama,” rekao je za Reuters, briznuvši u plač.

“Nakon toliko vremena, mislim da nema nade”, dodao je.

Rusija, Indija, Malezija i Singapur šalju zrakoplove s humanitarnom pomoći i spasilačkim ekipama u Mijanmar, zemlju koja je opustošena građanskim ratom nakon vojnog udara 2021. godine kojim je svrgnuta izabrana civilna vlada.

“Pratit ćemo razvoj situacije i dodatna pomoć uskoro će uslijediti,” rekao je indijski ministar vanjskih poslova Subrahmanyam Jaishankar.

Južna Koreja najavila je da će osigurati početnu humanitarnu pomoć od 2 milijuna dolara Mijanmaru putem međunarodnih organizacija.

Blok zemalja jugoistočne Azije ASEAN objavio je u subotu da prepoznaje hitnu potrebu za humanitarnom pomoći Mijanmaru nakon velikog potresa i spreman je podržati napore za oporavak.

Sjedinjene Američke Države, koje imaju napete odnose s mijanmarskom vojskom i sankcionirale su njene dužnosnike, uključujući čelnika vojne hunte Min Aung Hlainga, objavile su da će pružiti određenu pomoć.

Kineski predsjednik Xi Jinping poslao je u subotu poruku u kojoj izražava “duboku tugu” šefu mijanmarske hunte, čiju je zemlju dan ranije pogodio snažan potres koji je usmrtio više od 1000 ljudi, javljaju državni mediji.

Xi je “izrazio svoju duboku tugu” zbog poginulih i štete koju je prouzročio potres u poruci sućuti vođi mijanmarske hunte, Min Aung Hlaingu, izvijestila je državna televizija CCTV.

Također je naglasio da je Kina “spremna pružiti Mijanmaru potrebnu pomoć za potporu stanovništvu u pogođenim područjima”, navodi isti izvor.

Plitki potres magnitude 7,7 pogodio je u petak područje sjeverozapadno od mijanmarskog grada Sagainga, a nakon nekoliko minuta uslijedio je naknadni potres magnitude 6,7.

Potresi su izazvali prizore kaosa i razaranja u Mijanmaru, s kućama, zgradama, mostovima i vjerskim objektima koji su se rušili, u zemlji koja je pogođena sukobom koji traje od puča hunte 2021. Ovaj je potres najjači koji je pogodio zemlju u više od jednog stoljeća, objavio je Geološki institut Sjedinjenih Država (USGS).

Potresi su se osjetili 1000 kilometara od epicentra, u susjednom Tajlandu, gdje je prema najnovijem izvješću osam ljudi izgubilo život, kao i u kineskoj pokrajini Yunnan (jugozapad).

Kina je poslala tim od 82 spasioca u Mijanmar u subotu, priopćilo je njezino Ministarstvo za upravljanje hitnim situacijama, odgovarajući na poziv za međunarodnu pomoć koji je dan ranije uputio vođa hunte, koji je pozvao “bilo koju zemlju, bilo koju organizaciju” da pruži pomoć.

Još jedan tim iz Yunnana stigao je u Yangon, središnji Mijanmar, u subotu, izvijestio je CCTV.

Kinesko ministarstvo vanjskih poslova objavilo je u subotu u priopćenju da dosad nisu zabilježene žrtve “među kineskim građanima”.

Kina je jedan od glavnih dobavljača oružja mijanmarskoj hunti, dok održava veze s etničkim naoružanim skupinama koje drže teritorij blizu njezinih granica.

MASSIVE ground rupture/crack has appeared in Myittha, Mandalay Region, following the powerful M7.7 earthquake in Myanmar 😱👀 pic.twitter.com/vFlPet0XPH

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) March 28, 2025