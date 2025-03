“Nećemo vratiti pare”

” Zahvalni smo na potpori, ali ovo nije zajam i mi to nećemo dopustiti “, rekao je Zelensky, komentirajući izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da je “njegova zemlja opljačkana jer ovu pomoć nije dala kao zajmove “, prenosi UNIAN.

Potvrdio je da sporazum o stvaranju zajedničkog investicijskog fonda za razvoj i obnovu Ukrajine sa Sjedinjenim Državama neće sadržavati nikakva dugovanja Ukrajine prema SAD-u, a također je obećao otvorenost u komunikaciji s javnošću o daljnjim pregovorima o novom formatu sporazuma o zemljištu.

“Glavne, temeljne stvari, kompromisi, navedeni su u okvirnom sporazumu za koji smo bili spremni ići. Bazirat ćemo se na jasnim stvarima, gdje vidimo priliku za izgradnju stvarnog partnerstva. Ako je riječ o dugovima, nećemo prihvatiti dugove, kao što sam rekao “, rekao je Zelensky.

Kako je naveo, Ukrajina je od Sjedinjenih Država dobila verziju novog sporazuma o mineralima.

“Želio bih napomenuti da je službena ukrajinska strana, odnosno Kabinet ministara i Ured predsjednika Ukrajine, danas službeno primila opciju ili prijedlog od Sjedinjenih Država u noti”, rekao je Zelenski.

Odvjetnici pregledavaju sporazum.

Naveo je da ukrajinska strana mora provjeriti dostavljeni dokument, a odvjetnici trebaju usporediti sve sporazume ponuđene tijekom pregovora.

” Ovaj sporazum treba usporediti da vidimo radi li se o istom sporazumu. Želim da dobijemo konkretan pregled pravnika na najvišoj razini. Neka pravnici provjere sve te sporazume. Prihvatit ću sporazum koji je naša strana službeno primila. Format je promijenjen. Proučimo ovaj format i razgovarajmo. Imamo Ustav Ukrajine”, naglasio je Zelenski.

Rekao je da postoji vizija za budući sporazum sa SAD-om o mineralima u kontekstu konkretnih sigurnosnih jamstava.

” Sljedeće stvari su potpuno jasne u Planu pobjede: tu je NATO… kao glavno sigurnosno jamstvo, postoji paket oružja za odvraćanje, odgovarajućih projektila, sposobnosti dugog dometa koje ima samo SAD i koji će se koristiti ako Rusi prekrše ukrajinsku granicu – to je za budućnost, paket odvraćanja “, objasnio je.

Zelenski je naglasio da je prisustvo ove stavke u Planu pobjede apsolutno normalno.

Odgovor Putinu: Naš narod bira

Komentirajući izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina o potrebi stvaranja privremene administracije u Ukrajini pod okriljem UN-a, kako bi se u toj zemlji održali izbori, Zelenski je istaknuo da je vlast u Ukrajini legitimna, a on je legalno izabrani predsjednik.

“Naš narod bira prema našem Ustavu. Europska unija je učinila isto. Naši europski partneri, svi su to poricali čak i kao mogućnost. Svi razumiju da je predsjednik Ukrajine legalan, legitiman, a Putin ratni zločinac. Drugim riječima, to je odgovor cijelog civiliziranog svijeta danas”, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik ponovio je da je Putin “zločinac, a njegova vojska okupatorska”.

” Oni su ilegalno na našem teritoriju i za to stvarno moraju odgovarati . Sve što on radi je odugovlačenje bilo kakvog pregovaračkog procesa i odgađanje bilo kakvih mogućih koraka prema okončanju rata. On ne želi prekinuti rat, stoga još jednom kažemo da je na njega mali pritisak. Za nas je vrlo važno da Sjedinjene Američke Države sve to priznaju. Europa to apsolutno razumije”, rekao je Zelensky, dodajući da će Europa nastaviti pripremati i provoditi pakete sankcija, čak i ” ako netko u Europi to blokira.”

Istodobno, istaknuo je, za Ukrajinu je važno da se SAD pridruži “tvrdoj poziciji sankcija, poziciji maksimalnog diplomatskog pritiska na Putina” ako on ne pokaže želju za prekidom rata.

Najavio je da će Velika Britanija i Njemačka u travnju organizirati još jedan sastanak u formatu Ramstein na kojem će biti objavljeni dodatni obrambeni paketi za Ukrajinu.

