Skidaj sliku, ružan sam FOTO

Tramp je na svojoj društvenoj mreži “Truth Social” napisao da je slika u Koloradu, koju je postavio guverner pored portreta prethodnih američkih predsednika, toliko loša da ni on sam ne može da poveruje da je na njoj.

“Niko ne voli svoju lošu sliku, ali ona u Koloradu, u Kapitolu države, koju je postavio guverner, zajedno sa svim ostalim predsednicima, namerno je iskrivljena do nivoa koji čak ni ja, možda, nikada ranije nisam video”, napisao je Tramp.

“Umjetnica je uradila i portret predsjednika Obame, i on izgleda divno, ali ovaj moj je zaista najgori. Mora da je izgubila talenat kako je starila. U svakom slučaju, više bih voleo da nemam sliku nego da imam ovu, ali mnogi ljudi iz Kolorada su zvali i pisali da se žale”, dodao je američki predsjednik.

