Isplivao snimak, Zelenski i Makron u glavnim ulogama: Uhvaćeni su u veoma nezgodnom trenutku, mreže gore!

U toku video konferencije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog sa novinarima, došlo je do nesvakidašnje situacije kada je razgovor prekinuo telefonski poziv Emanuela Makrona.

U snimku koji je objavljen na Iksu, vidi se kako Zelenski sluša pitanje novinarke, kada se odjednom javlja na svoj telefon.

“Izvini Emanuele, imam razgovor sa novinarima, mogu li da te pozovem za 15-20 minuta?”, čuje se kako Zelenski govori na snimku.

Poslije par sekundi u kojima je očigledno čuo pozitivan odgovor francuskog predsednika, Zelenski se čuje kako kaže “da, molim te, hvala Emanuele, odlično, dobro, doviđenja”.

Novinari koji su učestvovali u pozivu tada su upitali Zelenskog da li je zaista Makron bio sa druge strane žice, na šta predsjednik Ukrajine odgovara pozitivno.

Macron unexpectedly called Zelensky while he was speaking with journalists.

When asked to confirm if it was the French president, Zelensky replied: “Yes, I just spoke with President Macron. We talk very often — about once a day, on average.” pic.twitter.com/YsR4CiSoqM

— KyivPost (@KyivPost) March 20, 2025