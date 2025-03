Izraelski ekstremista prijeti genocidom: Alternativa je apsolutno uništenje

Palestinci moraju da vrate sve izraelske taoce i da protjeraju pokret Hamas iz Pojasa Gaze jer će Izrael, u suprotnom, potpuno uništiti enklavu, izjavio je ekstremistički izraelski ministar odbrane Israel Katz.

