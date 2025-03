Prekinuto primirje u Gazi, Izrael žestoko napao: Najmanje 320 mrtvih

Izraelska vojska saopćila je da je rano jutros pogodila ciljeve širom Gaze, čime je okončan višesedmični zastoj oko produženja primirja, a palestinsko ministarstva zdravstva saopćilo je o najmanje 320 mrtvih.

Palestinian girl Maisa Al-Ghandour, who was wounded in an Israeli strike along with her two siblings and mother, cries on a bed at Nasser hospital, in Khan Younis in the southern Gaza Strip August 6, 2024. REUTERS/Mohammed Salem TPX IMAGES OF THE DAY