Putin i Tramp? “Dogovaramo”

On je u komentaru koji je danas objavljen na Telegram kanalu novinara Pavla Zarubina rekao da predstavnici Rusije “razgovaraju o toj temi sa Amerikancima”, prenela je agencija RIA Novosti.

“Spremamo se za sastanak i on će biti organizovan čim se za to ukaže potreba”, kazao je Ušakov govoreći o pripremama za sastanak Putina i Trampa.

Sredinom februara američki predsednik Donald Tramp razgovarao je sa ruskim liderom Vladimirom Putinom. Putin je pozvao američkog kolegu u Moskvu. Razgovor je trajao skoro sat i po, potvrđeno je iz Kremlja.

Donald Tramp napisao je na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social da je imao “dug telefonski razgovor” s ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

“Upravo sam imao dug i veoma produktivan telefonski razgovor sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom. Razgovarali smo o Ukrajini, Bliskom istoku, energetici, veštačkoj inteligenciji, snazi dolara i drugim temama”, napisao je Tramp na svom nalogu na društvenoj mreži Truth Social.

Govoreći o prekidu konflikta u Ukrajini, Tramp je rekao i da obojica veruju u “zdrav razum”.

Prema rečima američkog predsednika, on se složio sa Putinom da je potrebno da se sukob u Ukrajini završi, te da Rusija i SAD nameravaju da bez odlaganja počnu pregovore o rešenju ukrajinskog sukoba.

“Dogovorili smo se da naši timovi odmah počnu pregovore. I počećemo pozivom Zelenskom da ga obavestim o razgovoru koji je održan. Uradiću to odmah”, istakao je Tramp.

“Zatražio sam od državnog sekretara Marka Rubija, direktora CIA-je Džona Retklifa, savetnika za nacionalnu bezbednost Majkla Volca i specijalnog izaslanika Stiva Vitkofa da vode ove pregovore, za koje snažno verujem da će biti uspešni”, napisao je Tramp.

On je naveo da su milioni ljudi izgubili živote tokom rata Ukrajine i Rusije, navodeći da se to ne bi dogodilo da je on bio predsednik.

“Želim da zahvalim predsedniku Putinu na vremenu za ovaj poziv i na oslobađanju Marka Fogela, divnog čoveka kojeg sam lično pozdravio u Beloj kući”, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

