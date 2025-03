Trump planira zabraniti putovanja u SAD za građane iz 41 zemlje

U dopisu je navedena ukupno 41 država, podijeljena u tri zasebne grupe. Prva grupa od deset zemalja, uključujući uz ostale Afganistan, Iran, Siriju, Kubu i Sjevernu Koreju, bila bi postavljena za potpunu suspenziju viza.

U drugoj grupi, pet zemalja – Eritreja, Haiti, Laos, Mianmar i Južni Sudan – imale bi djelomične suspenzije koje bi utjecale na turističke i studentske vize, kao i na druge useljeničke vize, uz neke iznimke. U trećoj grupi, za ukupno 26 zemalja, među kojima su primjerice Bjelorusija, Pakistan i Turkmenistan, razmatrat će se djelomična suspenzija izdavanja američkih viza ako njihove vlade “ne ulože napore da riješe nedostatke u roku od 60 dana”, navodi se u memorandumu.

Američki zvaničsnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti upozorio je da bi moglo doći do promjena na popisu i da ga tek treba odobriti administracija, uključujući američkog državnog sekretara Marca Rubia. New York Times je prvi izvijestio o popisu tih zemalja, a to podsjeća na zabranu putovanja predsjednika Donalda Trumpa u prvom mandatu, kada je bilo uključeno sedam, većinskih muslimanskih nacija,pišu Vijesti

Ta politika je prošla kroz nekoliko ponavljanja, prije nego što ju je potvrdio Vrhovni sud 2018.

Trump je 20. januara ove godine izdao izvršnu naredbu kojom se zahtijeva pojačana sigurnosna provjera svih stranaca koji traže ulazak u SAD kako bi se otkrile prijetnje nacionalnoj sigurnosti, slijedom koje je dan i rok da se do 21. marta dostavi popis zemalja iz kojih bi putovanja trebala biti djelomično ili potpuno obustavljena jer su njihove “informacije o provjeri i provjerama toliko manjkave”.

Trumpova direktiva dio je imigrantskih akcija koje je pokrenuo na početku svog drugog mandata. State Department nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa za komentar.

