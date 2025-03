Porodica ubijenih izraelskih dječaka optužuje Netanyahua da ih nije zaštitio

Porodica Bibas optužila je izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da nije zaštitio njihove voljene tokom napada Hamasa 2023. godine i da ih nije uspio vratiti kući, piše Al Jazeera.

A poster shows Shiri Bibas, who was kidnapped to Gaza with her husband and two young sons on Oct. 7, 2023, in Jerusalem, Friday, Feb. 21, 2025. (AP Photo/Mahmoud Illean)