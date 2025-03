Haos na Floridi nakon eksplozije Starshipa: Obustavljeni letovi, Mask šuti

Probni let SpaceX-a je pošao po zlu kada je letjelica Starship dramatično eksplodirala tokom svog osmog testnog leta.

Krhotine svemirskog lansiranja” dovele su do toga da Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA) privremeno obustavi letove na četiri najprometnija aerodroma na Floridi, u Miamiju, Fort Lauderdaleu, Palm Biču i Orlandu.

FAA je u četvrtak navečer objavila izjavu u kojoj je objavila da od SpaceX-a zahtijeva provođenje istrage o incidentu.

Agencija, koja je često na meti vlasnika SpaceX-a Ilona Maska (Elon Musk) zbog njegove kritike savezne vlade, zabranit će daljnje letove Starshipa dok istraga ne bude dovršena.

Iz SpaceX-a su se oglasili na platformi X i priznali neuspjeli let.

– Tokom faze uspinjanja, letjelica je doživjela brzo neplanirano rastavljanje te je izgubljen kontakt. Naš tim je odmah počeo koordinaciju sa sigurnosnim službama kako bi proveo unaprijed planirane mjere za ovakve situacije. Analizirat ćemo podatke s današnjeg testnog leta kako bismo bolje razumjeli uzrok problema. Kao i uvijek, uspjeh proizlazi iz onoga što naučimo, a današnji let pružit će dodatne spoznaje za poboljšanje pouzdanosti Starshipa – napisala je kompanija.

Mask, koji inače dnevno objavi skoro 100 postova na društvenoj mreži X, ovog puta nije imao komentara.

