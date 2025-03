Maske su pale! Trumpu slučajno ostao upaljen mikrofon, ono što je uslijedilo… Cijeli svijet sluša

Donald Trump je odgovorio na teorije zavere, kako tvrdi, ‘ljigavih’ kritičara o trenutku nakon govora pred Kongresom kada je uhvaćen u neformalnom razgovoru s predsednikom Vrhovnog suda Džonom Robertsom.

Mikrofoni su, u tom trenutku, bili uključeni, pa su svi mogli da čuju šta je Tramp poručio Robertsu.

Aktualni američki predsednik i sudija kog je u Vrhovni sud imenovao Džordž Buš nakratko su razmijenili nekoliko riječi dok su se pozdravljali nakon što se Trump obratio naciji.

Pažljivo postavljen mikrofon uhvatio je Trampovu poruku Robertsu dok mu je pružao ruku i prijateljski ga potapšao po ruci: “Hvala još jednom. Hvala još jednom. Neću to zaboraviti”, rekao je Tramp.

Brojni komentatori u SAD-u koji pripadaju lijevoj političkoj struji počeli su da šire različite teorije oko tog, kako kažu, “naizgled” nevažnog trenutka.

Tako Dejli Bist piše da “nije odmah bilo jasno za što se tačno Tramp zahvaljivao Robertsu”, ali da je “u više od nekoliko slučajeva posljednjih godina Vrhovni sud intervenisao u korist predsjednika.”

Brett Kavanaugh’s double-take when he hears Trump tell John Roberts he “won’t forget it” pic.twitter.com/OzCwJJJ7gE

— Roger Sollenberger (@SollenbergerRC) March 6, 2025