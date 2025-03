Macron Putina nazvao imperijalističkim revizionistom: Rus mu poručio da je zaboravio kako se proveo Napoleon!

Francuski predsjednik Emanuel Macron rekao je, nakon hitnog sastanka lidera Evropske unije u Briselu u četvrtak da je jedina imperijalistička sila koju trenutno vidi u Evropi Rusija.

Komentarišući izjavu ruskog predsjednika Vladimira Putina da “u svijetu postoje ljudi koji žele da se vrate u vremena Napoleonove invazije, ali zaboravljaju kako se završio taj historijski događaj”, Macron je rekao da je Putin “vjerovatno bio uznemiren činjenicom da razotkrivamo njegovu igru”!

Macron smatra da Putinova reakcija na njegovu izjavu u obraćanju naciji u srijedu da bi Rusija mogla da napadne više zemalja ako ne bude odvraćena, pored ostalog, francuskim nuklearnim štitom, pokazuje da ruski predsjednik zna da je to istina.

“Poznajem predsjednika Putina dobro. Ako on tako reaguje, to je zato što on zna da je ono što sam rekao istina“, rekao je Macron novinari na samitu EU u Briselu.”

Dodao je da Putin “pravi historijsku grešku” u vezi sa napoleonovima ratovima.

“Napoleon je vodio osvajanja. Jedina imperijalistička sila koju trenutno vidim u Evropi je Rusija“, rekao je Macron.

Dodao je da zna da Putin može da pogazi svoju riječ, jer je to, kako je naveo, učinio kada nije poštovao sporazume iz Minska koje je potpisao sa Francuskom, Njemačkom i Ukrajinom.

Ocjenio je i da su reakcije u Moskvi u četvrtak bile vjerovatno tako glasne “jer su otkirvene namjere Rusije da nastavi da vodi rat sa Evropom, ako se potpiše mirovni sporazum za Ukrajinu”.

Macron je takođe rekao da su mu se tokom samita u Briselu obraćali drugi lideri u vezi sa njegovom ponudom da proširi francusko nuklearno odvraćanje na cijelu Evropu i dodao da se nada da će saradnja početi krajem prve polovine ove godine, nakon tehničkih razgovora sa ostlim liderima.

Ruski predsjednik Vladimir Putin poručio je u četvrtak da u svijetu postoje ljudi koji žele da se vrate u vremena Napoleonove invazije, ali zaboravljaju kako se završio taj historijski događaj.

“I dalje ima onih koji ne mogu da sjede mirno, ima ljudi koji žele da se vrate u Napoleonova vremena, zaboravljajući kako se završilo”, rekao je Putin, piše espreso.

