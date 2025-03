JD Vance: Neka bezvezna zemlja koja 30 godina nije bila u ratu nije jamstvo mira

U intervjuu za Fox News, JD Vance rekao je da je jedini način za postizanje trajnog mira dati Washingtonu ekonomski interes u budućnosti Ukrajine.

“Želite li prave sigurnosne garancije, želite li doista osigurati da Vladimir Putin ponovo ne napadne Ukrajinu, najbolja sigurnosna garancija je dati Amerikancima ekonomski potencijal u budućnosti Ukrajine”, rekao je.

“To je puno bolja sigurnosna garancija od 20.000 vojnika iz neke bezvezne (u originalu: some random country, doslovno “neka nasumična zemlja”, ovdje u značenju nevažna ili beznačajna zemlja, op.a.) zemlje koja nije ratovala 30 ili 40 godina.”

Deplorable. Totally overlooking the massive sacrifices made by courageous UK forces in Iraq and Afghanistan. JD Vance is no patriot, he is no ally of Britain.

pic.twitter.com/6NjYb4RLkq

— Bella Wallersteiner 🇺🇦 (@BellaWallerstei) March 4, 2025