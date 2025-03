Trump za dvije milijarde dolara prodaje Izraelu više od 40.000 aviobombi

Vlada Izraela kupuje od SAD-a 35.529 komada aviobombi Mk-84 ili BLU-117e uz dodatnih 4.000 bojevih glava I-2000 Penetrator. Pored bombi u nabavku su uključeni rezervni dijelovi, potrošni materijal, dodatna oprema i podrška za popravku te transportna podrška.

Aviobombe Mk-84 predstavljaju osnovni model gravitacijskih bombi američkog zrakoplovstva pri čemu su zastupljene širom svijeta. Koriste se za uništavanje žive sile i fortifikacijskih objekata uz različite mogućnosti povećanja preciznosti uz ukupnu masu od 900 kilograma od čega 429 kilograma čini eksplozivna smjesa.

Bomba Mark 84 na mjestu pada formira krater širok i do 15 te dubok 11 metara. Može prodrijeti do 38 centimetara u metal pa čak i do 3 metra u beton, ovisno o visini s koje se ispušta, prenosi Klix.

Smrtonosni radijus ovih bombi je 120 metara pri čemu u širem prostoru dejstva postoji opasnost od teških povreda, pucanja unutrašnji organa i drugih posljedica.

Pored klasičnih Mk-84 bombi nabavljene su i prodorne bojeve glave I-2000 Penetrator kojima se osigurava veći prodor u bunkere, fortifikacije i podzemna skladište te objekte razne namjene.

Izraelska nabavka ovolikog broja aviobombi ukazuje i na razornost rata koji je Tel Aviv vodio u Pojasu Gaze i južnom dijelu Libana pri čemu bi ova nabavka mogla označavati popunu utrošenih sredstava na ovim ratištima.

