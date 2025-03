Tusk: 500 mil. Europljana moli 300 mil. Amerikanaca da ih zaštite od 140 mil. Rusa

“To je paradoks, poslušajte kako to zvuči: 500 milijuna Europljana moli 300 milijuna Amerikanaca da ih zaštite od 140 milijuna Rusa. Ako znaš brojati – računaj na sebe!” poručio je Tusk.

“Europa ima potencijal biti golema sila”

Naglasio je da Europa danas ima “manjak mašte i hrabrosti”, iako raspolaže vojnom snagom koja nadmašuje ruske kapacitete.

Polish PM Donald Tusk, speaking before his flight to London for the European Ukraine summit:

“500 million Europeans are asking 300 million Americans to defend them against 140 million Russians. […] Europe today lacks the belief that we are truly a global force.” pic.twitter.com/qevKZyyW8Q

