Starmer: Velika Britanija, Francuska i Ukrajina dogovorile da rade na planu za prekid vatre

Premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir) uoči samita lidera Evrope, izjavio je da su se Velika Britanija, Francuska i Ukrajina dogovorile da rade na planu za prekid vatre kako bi ga predstavile Sjedinjenim Američkim Državama.

Inače, samit je zasjenjen iznenađujućim ukorom koji je predsjednik Amerike Donald Tramp (Trump) uputio ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom u Bijeloj kući u petak, optužujući ga za nezahvalnost prema američkoj podršci u borbi Ukrajine protiv ruske invazije.

Most za obnovu

Starmer je izjavio da je fokusiran na to da bude most za obnovu mirovnih pregovora i da pad pregovora iskoristi kao priliku za ponovno angažovanje s Trampom, Zelenskim i francuskim predsjednikom Emanuelom Makronom (Emmanuelom Macronom), umjesto da “pojačava retoriku”.

– Sada smo se dogovorili da će Velika Britanija, zajedno s Francuskom i možda još jednom ili dvije zemlje, raditi s Ukrajinom na planu za zaustavljanje borbi, a zatim ćemo taj plan razmotriti sa Sjedinjenim Američkim Državama – rekao je Starmer za BBC.

Inače i Starmer i Makron su razgovarali s Trampom.

Starmer je u razgovoru za BBC naveo je tri ključna uslova koja su, po njegovom mišljenju, nužna za postizanje trajnog mira u Ukrajini:

– Snažna Ukrajina koja će se moći boriti ako bude potrebno te dobra pregovaračka pozicija Kijeva

– Sigurnosne garancije evropskih zemalja

– Podrška Sjedinjenih Američkih Država.

Dovor će propasti?

Dodao je kako Zelenski s pravom strahuje da bi dogovor mogao propasti ako ne bude dovoljno čvrst.

– Ne možete imati sporazum koji će se raspasti, a upravo to brine Zelenskog – rekao je Starmer.

Upitan gdje bi trebala biti granica između Ukrajine i Rusije, Starmer nije želio odgovoriti i kratko poručio: “O tome se tek treba razgovarati”.

Sastanak u Londonu dobio je dodatnu važnost u zaštiti ratom pogođenog saveznika i jačanju odbrambenih kapaciteta kontinenta.

Očekuje se da će samit u nedjelju uključivati razgovore o uspostavljanju evropskih vojnih snaga koje bi bile poslane u Ukrajinu kako bi podržale prekid vatre. Starmer je rekao da bi to uključivalo “koaliciju voljnih”.

Starmer je rekao da ne vjeruje ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, ali da vjeruje Trampu.

– Vjerujem li Donaldu Trampu kada kaže da želi trajan mir? Odgovor na to je da – rekao je.

Sastanak u Lankaster Hausu (Lancaster Houseu), elegantnoj vili staroj 200 godina u blizini Buckinghamske palate, dolazi nakon prošlosedmične šarmantne ofanzive da se Tramp angažuje u Bijeloj kući i postavi Ukrajinu u centar pregovora, naginjući njegovu lojalnost ka Evropi.

Prisustvo lidera

Na samitu će prisustvovati lideri iz Francuske, Njemačke, Danske, Italije, Nizozemske, Norveške, Poljske, Španije, Kanade, Finske, Švedske, Češke Republike i Rumunije. Prisustvovat će i turski ministar vanjskih poslova, generalni sekretar NATO-a te predsjednici Evropske komisije i Evropskog vijeća.

Ipak, Zelenski je dobio široku podršku od lidera širom Evrope nakon fijaska u Bijeloj kući, koji je bio izuzetno neobičan jer je uključivao napad na saveznika i jer je emitovan uživo na televiziji.

Starmer je srdačno dočekao Zelenskog kada je stigao u subotu na privatni sastanak, dan prije nego što je bio planiran zvanični susret prije samita.

– Kao što ste mogli čuti po aplauzu s ulica napolju, imate punu podršku širom Ujedinjenog Kraljevstva – rekao je Starmer.

Evropa je zabrinuta otkako je Tramp pokrenuo direktne mirovne pregovore s Putinom, koji je bio izolovan od većine zapadnih lidera otkako je izvršio invaziju na Ukrajinu prije tri godine. Utrka za zadržavanje relevantnosti i zaštitu evropskih interesa postala je još alarmantnija kada je Tramp nazvao Zelenskog diktatorom i lažno tvrdio da je Ukrajina započela rat.

Sastanci proteklih dana dali su neku nadu – sve do posjete Zelenskog Bijeloj kući.

Posjete Ovalnom uredu Macrona, koji je svoju posjetu nazvao “prekretnicom”, i Starmera smatrane su koracima u pravom smjeru. Sastanci su bili srdačni, a Tramp je čak zauzeo blaži ton prema Ukrajini, iako nije dao obećanje o američkim sigurnosnim garancijama i insistirao da Evropa mora osigurati mirovne trupe.

U roku od 12 sati nakon Starmerovog povratka iz Vašingtona (Washingtona), razgovori o miru su se činili propalim jer je potpredsjednik Džej Di Vens (JD Vance) osudio Zelenskog što je osporavao Trampove tvrdnje da se ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu može vjerovati.

– Starmer je impresivno predstavio evropsku ulogu u ratu u Ukrajini i prenio predsjedniku Trumpu da je Evropa voljna i sposobna preuzeti vodeću ulogu u implementaciji bilo kojeg kredibilnog mirovnog sporazuma – rekla je Rejčel Elehus (Rachel Ellehuus), generalna direktorica Kraljevskog instituta za odbrambene i sigurnosne studije.

Ukrajina više ne može računati na vojnu ili političku podršku SAD-a nakon što se Trump proglasio neutralnim u pregovorima, rekla je Elehus. Dodala je da Evropa mora preuzeti inicijativu i mogla bi osloboditi oko 200 milijardi eura zaplijenjene ruske imovine kako bi finansirala taj napor. Dodaje da je glavni cilj sastanaka u Londonu mora biti održavanje Ukrajine u borbi kako bi mogla pregovarati iz maksimalne pozicije snage.

Povećanje vojnih troškova

Starmer je ove sedmice obećao povećanje vojne potrošnje na 2,5 posto bruto domaćeg proizvoda do 2027. godine. Ostale evropske zemlje bi mogle slijediti ovaj primjer.

Češki premijer Petr Fiala rekao je u subotu da se Evropa suočava s historijskim testom i da mora sama brinuti o sebi. Rekao je da evropske zemlje moraju povećati svoje troškove za naoružanje kako bi dostigle najmanje tri posto BDP-a.

– Ako ne povećamo svoje napore dovoljno brzo i dopustimo agresoru da diktira uslove, nećemo dobro završiti – rekao je Fiala.

Makron, koji je rekao da je legitimno da se SAD usredsrede na Kinu i Aziju, također je pozvao na povećanje odbrambene potrošnje i pozvao na jedinstvo među evropskim susjedima.

– Trebao nam je ranije alarm. Godinama govorim da nam treba suverenija, ujedinjenija i nezavisnija Evropa – rekao je Makron.

