Trump najavio visoke carine EU. Što to znači za cijene?

Donald Trump jučer je na prvoj sjednici svoje vlade najavio uvođenje 25% carina na robu iz Europske unije, što je izazvalo zabrinutost ne samo u automobilskoj industriji EU nego i širem europskom gospodarstvu.

U.S. President-elect Donald Trump gestures as he meets with House Republicans on Capitol Hill in Washington, U.S., November 13, 2024. REUTERS/Brian Snyder REFILE - QUALITY REPEAT