Trump potvrdio sastanak sa Zelenskim. Ukrajina zahtijeva sigurnosne garancije

Ključne informacije:

Trump traži da Ukrajina vrati milijarde dolara. Zelenski: Nećemo vratiti ni centa

Lavrov o ideji mirovnih snaga u Ukrajini: Prazne priče, prevara

Izvor upoznat sa sporazumom: U njemu nema nikakvih američkih sigurnosnih jamstva, kao ni nastavka slanja oružja

Ukrajinska Pravda: Sporazum definira američki pristup ukrajinskim sirovinama u zamjenu za potporu SAD-a

Ukrajinski dužnosnik: Amerika uklonila sve klauzule koje nisu odgovarale Ukrajincima, posebice onu o 500 milijardi USD koje su minerali trebali donijeti SAD-u

Zelenski traži sigurnosne garancije. Ukrajinski premijer: Bez njih nema dogovora

SAD bi s Ukrajinom razvijao rudno bogatstvo, a prihodi od toga išli bi u novi fond kojim bi zajednički upravljale obje zemlje

Trump: Čujem da Zelenski dolazi u petak, on bi to htio potpisati sa mnom. To je jako velika stvar

Ukrajinci sinoć izveli velik napad dronovima na jug Rusije

Francuski ministar za Bloomberg: Britanci, Nijemci i mi smo spremni poslati vojnike u Ukrajinu u slučaju primirja

Ukrajina: Rusi sinoć lansirali gotovo 200 dronova na mete diljem zemlje,piše Index

