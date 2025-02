Zelenski će u petak u Bijeloj kući s Trumpom potpisati sporazum o ukrajinskim rijetkim rudama

Objava je uslijedila nakon nekoliko dana napetih pregovora između SAD-a i Ukrajine u kojima je ZelenskI tvrdio da SAD vrši pritisak na njega da potpiše ugovor vrijedan više od 500 milijardi dolara koji bi prisilio “10 generacija” Ukrajinaca da vraćaju novac.

Mediji su kasno u utorak izvijestili da su uvjeti dogovora postignuti.

“Čujem da dolazi u petak. Svakako mi je u redu ako on to želi. I htio bi to potpisati zajedno sa mnom. I razumijem da je to velika stvar, vrlo velika stvar”, rekao je Trump novinarima u Ovalnom uredu, prenosi Klix.

Prema Financial Timesu, koji je prvi izvijestio o dogovoru, novi uvjeti sporazuma ne uključuju teške zahtjeve za pravo na 500 milijardi dolara potencijalnog prihoda od iskorištavanja resursa, koji uključuju rijetke zemljane metale i ukrajinske izvore nafte i plina.

Okvir za dogovor uključivao je zajedničko vlasništvo nad fondom za razvoj ukrajinskih mineralnih resursa s određenim upozorenjima da ti resursi već doprinose državnom budžetu.

Bio je povoljniji za Ukrajinu od izvornog sporazuma koji je predložio Washington, ali nije uključivao reference na dugoročna sigurnosna garancije koja je Kijev želio dobiti u sporazumu.

Određeni detalji dogovora ostali su nejasni, uključujući vlasnički udio SAD-a u novom fondu.

Upitan što će Ukrajina dobiti ovim sporazumom, Trump je rekao: “350 milijardi dolara, vojnu opremu i pravo da se dalje bori”.

“Prilično smo pregovarali o našem dogovoru na zemlji i raznim drugim stvarima. Tražit ćemo … opću sigurnost za Ukrajinu kasnije. Mislim da to neće biti problem. Puno je ljudi koji to žele učiniti i razgovarao sam s Rusijom o tome. Činilo se da nemaju problema s tim. Pa mislim da razumiju da se ne vraćaju. I kada ovo učinimo, oni se više neće vratiti”, kazao je Trump.

Prvobitni američki prijedlog, koji je uključivao 100% finansijski udio u fondu u koji bi se slijevali prihodi od vađenja prirodnih resursa, izazvao je bijes u Ukrajini i drugim saveznicima u Evropi.

“Ne potpisujem nešto što će 10 generacija Ukrajinaca morati otplaćivati”, rekao je Zelenski o početnom prijedlogu. Pregovori su bili popraćeni javnim ratom riječima u kojem je Trump Zelenskog nazvao “diktatorom bez izbora”, što je uobičajena tačka razgovora Kremlja.

Resursi koje SAD traži u Ukrajini uključuju ključne komponente za baterije, proizvodnju titana i rijetke metale koji se koriste u elektronici, vjetroturbinama, oružju i drugim modernim proizvodima.

Ukrajinski dužnosnici rekli su ranije ove sedmice da je dogovor pri kraju.

