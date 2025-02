ICC odgovorio Merzu: Nije na državama da određuju ispravnost odluka suda

Međunarodni krivični sud (ICC) reagovao je nakon što je pobjednik njemačkih izbora Friedrich Merz izjavio da planira pozvati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua u posjetu zemlji, uprkos nalogu za njegovo hapšenje zbog ratnih zločina.

Christian Democratic Party (CDU) party leader Friedrich Merz looks on as he attends a session of the lower house of parliament Bundestag, after he succeeded on Wednesday in getting a motion passed in parliament that calls for a migration crackdown, including the rejection of asylum seekers at the country's land borders, in Berlin, Germany, January 31, 2025. REUTERS/Liesa Johannssen