Merz želi “pronaći način” da Netanyahu posjeti Njemačku uprkos nalogu ICC-a

Vjerovatni budući njemački kancelar Friedrich Merz potvrdio je da je pozvao Benjamina Netanyahua u posjetu, uprkos nalogu za hapšenje koji je Međunarodni krivični sud izdao protiv izraelskog premijera zbog navodnih ratnih zločina, piše Al Jazeera.

Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu speaks during a press conference in Jerusalem, December 9, 2024. Maya Alleruzzo/Pool via REUTERS