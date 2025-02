Šok i nevjerica – Zelenski dobio ponudu koju nije mogao odbiti – Sve prihvatio, čak i američki stil pregovaranja

Nakon sastanka s Keithom Kelloggom, Trumpovim izaslanikom, Zelenski je na društvenim mrežama objavio kako je “spreman potpisati sporazum o ulaganjima i sigurnosti” sa Sjedinjenim Državama. I ne samo to – čini se da je prihvatio i američki stil pregovaranja: brzo, direktno i s puno obećanja,piše Logično.

“Produktivan sastanak”, kako je Zelenski nazvao susret, očito je bio toliko uvjerljiv da je ukrajinski predsjednik odlučio prihvatiti sve što mu je ponuđeno. Čak je i ponudio da njegov tim radi “24/7” kako bi se postigli rezultati. Možemo samo zamisliti kako je Kellogg, vješt u Trumpovom stilu poslovanja, rekao nešto poput: “Volodimire, ovo je najbolja ponuda koju ćeš ikada dobiti. Ne možeš je odbiti.” I eto, Zelenski nije odbio.

U svom objavljenu postu, Zelenski je zahvalio Sjedinjenim Državama na “dvostranačkoj potpori” i istaknuo kako je “važno osjetiti američku snagu”. Očito je ta snaga bila toliko uvjerljiva da je Zelenski odlučio prihvatiti i “učinkovita jamstva sigurnosti”, iako nije potpuno jasno što točno ta jamstva podrazumijevaju. Možda su uključivala i zlatni potpis na ugovoru, ili pak Trumpovu garanciju da će Ukrajina biti “najsigurnija zemlja na svijetu”.

Najzanimljiviji dio cijele priče je Zelenskijevo uvjerenje da će ovaj sporazum osigurati “čvrst i trajan mir”. Naime, nakon godina rata i nesigurnosti, čini se da je Zelenski pronašao ključ za mir u američkom stilu pregovaranja – brzo, bez puno pitanja, i s puno optimizma. Možemo samo nadati se da će i Rusija biti jednako impresionirana ovim pristupom.

Na kraju, Zelenski je zahvalio Kelloggu na “zajedničkom radu”. I zaista, čini se da su obojica napravili veliki korak prema miru – ili barem prema potpisanom sporazumu. Ostaje samo pitanje: je li ovo stvarno ponuda koju Zelenski nije mogao odbiti, ili je jednostavno shvatio da se s Amerikom ne pregovara – nego se prihvaća.

U svakom slučaju, čestitamo Zelenskom na njegovoj odlučnosti i spremnosti da prihvati sve što mu se ponudi. Nadamo se da će ovaj sporazum donijeti mir – ili barem dobru PR priču za obje strane.

I had a productive meeting with @SPE_Kellogg—a good discussion, many important details. I am grateful to the United States for all the assistance and bipartisan support for Ukraine and the Ukrainian people.

It’s important for us—and for the entire free world—that American… pic.twitter.com/LH2vNGVGFQ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 20, 2025