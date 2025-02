Snijeg u Istanbulu izazvao haos, a najgore padavine tek stižu

Snijeg je počeo padati u jutarnjim satima na evropskoj strani Istanbula, a zatim je zahvatio i preostali dio grada na dva kontinenta.

Zbog snijega na kolovozu dolazi do zastoja i vozila se usporeno kreću. Obilne snježne padavine pogodile su i područje aerodroma Istanbul što je dovelo do poremećaja u zračnom saobraćaju. Neki letovi su otkazani.

Guverner Istanbula Davut Gul najavio je da će sutra biti obustavljena nastava zbog očekivanih snježnih padavina i nepovoljnih vremenskih uslova u gradu.

U nadolazećim satima očekuje se pojačan intenzitet snježnih padavina.

Beykoz covered in white after snowfall in Istanbul, captured in aerial photos pic.twitter.com/H5lSs9KX87

— Türkiye Today (@turkiyetodaycom) February 20, 2025