Eksplozije u blizini TEL AVIVA odjeknule u više autobusa, mediji; ‘Trebale su biti razneseni usred najveće gužve, a pogledajte što piše na jednom eksplozivu!‘

U više eksplozija oštećeno je nekoliko autobusa i to na različitim lokacijama u gradu koji se nalazi južno od Tel Aviva.

U policijskom priopćenju stoji:

– Brojne policijske snage su na mjestu događaja, u tijeku je potraga za osumnjičenima. Policijske jedinice za deaktiviranje eksplozivnih naprava traže dodatne sumnjive predmete, a građane pozivamo da izbjegavaju ta područja i budu oprezni, napisali su.

Na društvenim mrežama su javili da u ovom trenutku nema izvještaja o ozlijeđenima, a kasnije su dodali i da istragu preuzima sigurnosna agencija Shin Bet.

🛑 Urgent || "Buses are burning"..

One of the settlers' buses that was charred by an explosive device in "Bat Yam" near "Tel Aviv".#TelAviv #Israel pic.twitter.com/vKGlYABZ4Z

— Nashra Rizvi (@NashraRizvi110) February 20, 2025