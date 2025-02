Trump kritikuje Zelenskog: Razočaran sam, mogao je izbjeći rat

Trump je dodatno insinuirao da je Ukrajina snosi dio odgovornosti za rat, tvrdeći da je mogla “postići dogovor” s Moskvom kako bi izbjegla sukob. “Vrlo sam razočaran, čujem da su uznemireni jer nemaju mjesto za stolom. Pa, vi ste tamo već tri godine… Nikada niste trebali ni započeti ovo. Mogli ste postići dogovor”, rekao je Trump novinarima u Mar-a-Lagu.

Prijedlog za nove izbore u Ukrajini

Trump je dodatno pojačao pritisak na Zelenskog, ponovivši zahtjev koji često dolazi iz Moskve – održavanje predsjedničkih izbora u Ukrajini, uprkos tome što je ta zemlja pod vanrednim stanjem od početka ruske invazije u februaru 2022. godine.

“Ukrajina želi mjesto za stolom, ali ne bi li ljudi u Ukrajini trebali imati pravo glasa? Odavno nismo imali izbore. To nije samo ruska stvar, to je nešto što dolazi i od mene i od drugih zemalja”, rekao je Trump, prenosi n1.

Američki predsjednik sugerirao je i da bi se mogao sastati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom prije kraja mjeseca, što bi moglo označiti značajan zaokret u američkoj politici prema Rusiji, što izaziva zabrinutost među europskim liderima.

Ukrajinska reakcija i Trumpova ljutnja

Zelenski je ranije u utorak izrazio nezadovoljstvo što su Kijev i europske zemlje isključeni iz pregovora između SAD-a i Rusije, koji su održani u Saudijskoj Arabiji.

“Razgovori se vode između predstavnika Rusije i predstavnika Sjedinjenih Američkih Država. O Ukrajini – ponovo o Ukrajini – ali bez Ukrajine”, rekao je Zelenski.

Njegovi komentari očigledno su razbjesnili Trumpa, koji je uzvratio serijom kritika na račun ukrajinskog lidera. Osim optužbi da je propustio priliku da izbjegne rat, Trump je dovodio u pitanje i njegovu popularnost, tvrdeći da Zelenski ima “samo 4% podrške” i da Ukrajina liči na “veliko gradilište u ruševinama”.

U odgovoru na Trumpove tvrdnje, Zelenski je u intervjuu za njemački ARD branio svoju poziciju. “Predsjednik sam Ukrajine jer me 73% ljudi izabralo. Danas sam predsjednik jer me većina u mojoj zemlji podržava. Ja sam patriota, baš kao i oni koji brane našu zemlju”, rekao je Zelenski.

Dodao je da Rusija i dalje pokušava da ga politički oslabi. “Možda me više ne žele eliminisati fizički, kao na početku rata, ali politički me žele ukloniti. To je razumljivo, jer sam veoma nezgodna osoba za Putina”, kazao je Zelenski.

Europa zabrinuta zbog Trumpovih poteza

Bivši glasnogovornik Vijeća za nacionalnu sigurnost SAD-a Sean Savett ocijenio je Trumpove izjave kao prihvatanje Putinove propagande. “Podsjetnik koji nikome ne bi trebao: Putin je započeo rat invazijom na Ukrajinu bez ikakvog povoda, a njegove snage počinile su ratne zločine. Rusija je odgovorna za nastavak rata”, napisao je

Savett na društvenim mrežama.

Europski lideri su sve zabrinutiji da Trump previše popušta Moskvi u pokušaju da postigne dogovor. Kaja Kallas, visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, upozorila je SAD da ne pravi ustupke Rusiji. “Zajedno s europskim ministrima vanjskih poslova, razgovarala sam s američkim državnim sekretarom Marcom Rubiom nakon njegovih pregovora u Rijadu. Rusija će pokušati da nas podijeli. Ne smijemo upasti u tu zamku. Samo zajedničkim radom sa SAD-om možemo osigurati pravedan i trajan mir – pod ukrajinskim uslovima”, poručila je Kallas.

Trump: “Mogu okončati rat”

Trump, međutim, insistira da mu je jedini cilj mir i da je sada “mnogo sigurniji” u mogućnost postizanja dogovora nakon pregovora s Moskvom. “Razgovori su bili vrlo dobri. Rusija želi učiniti nešto. Oni žele zaustaviti divljačko barbarstvo”, rekao je Trump.

Američki lider izjavio je da je otvoren za ideju europskih mirovnih snaga u Ukrajini ako se postigne dogovor. “Ako oni to žele, sjajno, ja sam za to”, rekao je.

Prema Trumpu, Francuska je već izrazila spremnost da pošalje mirovne snage, što je opisao kao “prelijep gest”, dok je Velika Britanija dala sličnu ponudu. Međutim, naglasio je da SAD neće slati vlastite trupe, jer su “predaleko”.

Njegovi komentari dolaze nakon što je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio da Moskva neće prihvatiti mirovne snage NATO-a u Ukrajini u okviru bilo kakvog mirovnog sporazuma.

Trump je prošle sedmice šokirao svijet objavom da je razgovarao s Putinom i da su se dogovorili da započnu mirovne pregovore, pri čemu su se obojica složila da se lično sastanu u Moskvi i Washingtonu.

Prvi sastanak bi se, prema Trumpu, mogao održati u Saudijskoj Arabiji, iako još uvijek nije određen tačan datum. Upitan hoće li se sastati s Putinom do kraja mjeseca, Trump je odgovorio: “Vjerovatno”, navodi britanski list Guardian.

