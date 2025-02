Šokantan Trumpov plan za Ukrajinu: Kijev će gore proći od Njemačke 1945.

Telegraph je došao u posjed nacrta ugovora pod oznakom “povjerljivo”, koji datira od 7. februara 2025. U njemu se navodi da bi SAD i Ukrajina trebale formirati zajednički investicioni fond kako bi osigurali da “neprijateljske strane u sukobu nemaju koristi od rekonstrukcije Ukrajine”.Sporazum pokriva “ekonomsku vrijednost povezanu s resursima Ukrajine”, uključujući “mineralne resurse, resurse nafte i gasa, luke, drugu infrastrukturu (prema dogovoru)”, ostavljajući nejasno šta bi još moglo biti obuhvaćeno. “Ovaj ugovor će biti regulisan njujorškim zakonom”, navodi se. SAD će uzeti 50 posto stalnih prihoda koje je Ukrajina primila od vađenja resursa i 50 posto finansijske vrijednosti “svih novih licenci izdatih trećim stranama” za buduću monetizaciju resursa. Postojat će “založno pravo na takve prihode” u korist SAD-a, što u prijevodu, kako je istakao izvor blizak pregovorima, znači “prvo plati nama, a onda hrani svoju djecu”.U nacrtu ugovora se navodi da će “za sve buduće dozvole SAD imati pravo preče kupovine izvoznih minerala”. Washington će imati suvereni imunitet i steći skoro potpunu kontrolu nad većinom ukrajinske ekonomije roba i resursa. Fond “ima isključivo pravo utvrđivanja metode, kriterijuma odabira, rokova i uslova” svih budućih licenci i projekata. Čini se, kako navodi Telegraph, da su nacrt napisali privatni advokati, a ne državna ili trgovinska ministarstva SAD-a. Sam Zelenski predložio je ideju da SAD-u daju direktan udio u ukrajinskim rijetkim mineralima tokom njegove posjete Trump Toweru u septembru, nadajući se da će time olakšati put za nastavak isporuke oružja.

Računao je da bi to dovelo do toga da američke kompanije započnu operacije na terenu, uspostavljajući političku vezu koja bi odvratila ruskog predsjednika Vladimira Putina od ponovnog napada. Neki mineralni bazeni su blizu linije fronta u istočnoj Ukrajini ili u oblastima pod ruskom okupacijom. Strateške rezerve titanijuma, volframa, uranijuma, grafita mogle bi pasti u ruske ruke, pa je Zelenski poručio Trumpu: “Hajde da se dogovorimo”.

Vjerovatno nije očekivao da će biti suočen sa uslovima koji se inače nameću državama agresorima poraženim u ratu. Kako ističe britanski list, Ukrajina će finansijski gore proći od Njemačke i Japana nakon njihovog poraza 1945.

Novi Versajski sporazum

Ako bi se ovaj nacrt prihvatio, Trumpovi zahtjevi bi iznosili veći udio u ukrajinskom BDP-u od reparacija koje su nametnute Njemačkoj Versajskim sporazumom, nakon poraza u Prvom svjetskom ratu, kasnije smanjenim na Londonskoj konferenciji 1921. i Dawesovim planom 1924. Istovremeno, čini se da je američki predsjednik voljan potpuno pustiti Rusiju. Tramp je za Fox News rekao da je Ukrajina “u suštini pristala” da preda 500 milijardi dolara. “Oni imaju izuzetno vrijednu zemlju u smislu rijetkih ruda, nafte i gasa, ali i drugih stvari”, rekao je predsjednik SAD-a.

REUTERS/Maxim Shemetov/Illustration

Trump je upozorio da će Ukrajina biti “predata Putinu na tanjiru” ako odbije uslove. “Možda će se dogovoriti. Možda se neće dogovoriti. Jednog dana mogu biti Rusi, a možda i neće biti Rusi. Ali želim ovaj novac nazad”, rekao je Trump dodajući da su SAD do sada potrošile 300 milijardi dolara na rat. U stvarnosti, u pet paketa američke pomoći, koji su iznosili 175 milijardi dolara, najmanje 70 milijardi potrošeno je u SAD-u na proizvodnju oružja. Veliki dio američkog novca poslanog Ukrajini mora se vratiti.

Republikanski senator Lindsey Graham sugerisao je na Minhenskoj sigurnosnoj konferenciji da je Trumpov zahtjev bio “pametan trik” sa kojim on može američkom narodu reći kako “Ukrajina više nije teret, nego je korist”. Graham je pozvao Evropljane da podrže ovaj kontroverzni plan jer, po njemu, ako “SAD potpišu ovaj sporazum o mineralima, Putin je najeb…, jer će Trump braniti dogovor”.

Priča o bogatstvu ukrajinskih resursa postala je nadrealna. Ukrajina vjerovatno ima najveći litijumski bazen u Evropi, ali cijene ovog metala su pale za 88 posto 2022. godine. Velike rezerve se otkrivaju širom svijeta. Smatra se da je McDermitt Caldera u Nevadi najveće nalazište litijuma na planeti sa 40 miliona metričkih tona, dovoljno da katapultira SAD ispred Kine. “Neobrađene naslage kamenja koje se nalaze u Ukrajini su beskorisne za SAD”, piše Telegraph.

Slična je priča i za rijetke minerale. “Oni nisu tako rijetki. Rudarske kompanije u SAD-u napustile su posao 1990-ih jer su profitne marže tada bile preniske. Američka vlada je spavala za volanom i pustila je da se to dogodi, probudivši se i otkrivši da je Kina stekla strateški položaj nad zalihama kritičnih elemenata potrebnih za visokotehnološko i napredno oružje. Taj problem se rješava. Ukrajina ima kobalt, ali većina EV baterija sada koristi litijum-fero fosfat i više im nije potreban kobalt. Nadalje, natrijum-jonske i baterije na bazi sumpora ograničit će budući rast potražnje za litijumom. Kao i reciklaža. Moglo bi se nastaviti. Priča o nestašici minerala je jako preuveličana. Što se tiče ukrajinskog gasa iz škriljaca – a) dio Juživskog polja je pod Putinovom kontrolom, i b) rezerve zapadnih Karpata su u složenoj geologiji sa visokim troškovima bušenja, zbog čega se Chevron povlači, baš kao što je to učinio u Poljskoj. Ukrajina ima veći potencijal kao izvoznik električne energije u Evropu iz obnovljivih izvora i nuklearne ekspanzije, ali Donaldu Trumpu to nije na umu”, stoji u analizi britanskog lista,piše N1

Ukrajina nikako ne može ispuniti Trumpov zahtjev od 500 milijardi dolara u bilo kakvom značajnom vremenskom okviru, navodi Telegraph, a sa druge strane postavlja se pitanje da li je časno tretirati naciju žrtve na ovaj način nakon što je tri godine branila zapadne liberalne demokratije uz ogromnu žrtvu. Ko kome zaista duguje?

“Moj stil sklapanja poslova je prilično jednostavan i jasan”, kaže Trump u svojoj knjizi ‘Umijeće dogovora’. “Ciljam veoma visoko, a onda samo nastavljam da guram i guram i guram da dobijem ono što želim”, pojasnio je svoju “filozofiju” američki predsjednik. “Često je najbolja pogodba koju napravite ugovor koji ne sklopite”, još je jedan Trumpov bisera.

Zelenski nema taj luksuz. On mora da bira između vojnog napada na Ukrajinu od Putina i Rusa i ekonomskog napada od njegovih “saveznika”.

