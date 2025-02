JEVREJ u SAD-u ispalio 17 metaka na dvojicu IZRAELSKIH turista, mislio da su PALESTINCI VIDEO

Snimka nadzorne kamere pokazuje da je u subotu, u 21:30 po lokalnom vremenu, Mordechai Brafma (27) izašao iz svog kamiona i zapucao iz poluautomatskog pištolja na vozilo koje je prolazilo cestom. Brafman je navodno pucao 17 puta. Jednu žrtvu je pogodio u lijevo rame, drugoj je metak okrznuo lijevu podlakticu.

Brafman je u pritvoru spontano rekao policajcima da je, dok je vozio kamion, “vidio dvojicu Palestinaca te da je pucao i ubio obojicu”, stoji u službenoj policijskoj dokumentaciji.

Policija nije objavila nacionalnost žrtava, ali Miami Herald javlja da se radi o dvojici Izraelaca koji su bili na odmoru u SAD-u. Žrtve su Ari Rabey i njegov otac.

Rabey je na Facebooku objavio fotografiju iz memorijalne bolnice Jackson u Miamiju i snimku koja prikazuje Hyundai s nekoliko rupa od metaka.

Mediji su izvijestili da je od ponedjeljka poslijepodne Brafman zadržan u pritvoru zbog optužnice za dva pokušaja ubojstva, prenosi index.

Žrtva nakon pucnjave: “Smrt Arapima”

Jedan od ozlijeđenih muškaraca nakon pucnjave je navodno na društvenim mrežama objavio “smrt Arapima”.

Tvrdio je da je motiv napada na njega i njegovog oca antisemitizam.

BREAKING: Mordechai Brafman, 28, a pro-Israel fanatic, fired 17 shots at a father and son in Miami Beach, injuring both. Believing he had killed them, he smiled and told police, “I killed two Palestinians.”

Where was he radicalized? And where are the congressional hearings to… pic.twitter.com/3T9xOda2IV

— Kashif Chaudhry (@KashifMD) February 17, 2025