Reuters saznaje: EU će zahtijevati povratak Palestinaca u Gazu i obećava pomoć

Evropska unija planira sljedeće sedmice poručiti Izraelu da raseljeni Palestinci moraju imati osiguran dostojanstven povratak u svoje domove u Gazi te da će Evropa učestvovati u obnovi razorene teritorije, prema dokumentu u koji je Reuters imao uvid.

People walk amid collapsed buildings along Saftawi street in Jabalia in the northern Gaza Strip on February 5, 2025 during a ceasefire deal in the war between Israel and Hamas. Palestinian militant group Hamas lashed out on February 5, at President Donald Trump's shock proposal for the United States to take over the Gaza Strip and resettle its people in other countries, seemingly whether they want to leave or not. (Photo by Omar AL-QATTAA / AFP)