Danijela pronađena mrtva u krevetu. Njen muž GLUMIO UCVELJENOG PAĆENIKA, sve dok nije otkriveno šta je uradio u NOĆI UBISTVA

Danijela Đajani pronađena je mrtva u krevetu.

Njen pet godina mlađi suprug Leonardo Mađri optužen je za ubistvo.

Poslije tri i po godine od smrti Danijele Đajani (59) iz Bolonje, konačno počinje sudski proces njenom ubici. Danijela je pronađena mrtva u svom krevetu 5. septembra 2021. godine u jutarnjim satima. Bila je obešena sa uzglavlja kreveta. Na prvi pogled, ličilo je na klasično samoubistvo. Ali, postojali su detalji koji su izazvali sumnju kod istražitelja, a svi su imali veze sa njenim suprugom Leonardom Mađrijem (54).

Prema navodima tužilaštva, posljednji sati Danijele Đajani uopšte nisu izgledali onako kako ih je njen suprug, osumnjičen za ubistvo, opisao. Leonardo je Danijelu davio i to najvjerovatnije van njihove spavaće sobe. Motiv je očigledno bio sentimentalne prirode: Leonardo je već neko vrijeme imao ljubavnicu i želio je da bez ikakvih sputavanja uživa u novoj vezi, a supruga Danijela mu je očigledno bila smetnja da ostvari ono što je želio. To su zaključci do kojih su policija i tužilaštvo došli posle duge i opsežne istrage. Mađri je optužen za ubistvo i krajem marta će se naći na optuženičkoj klupi.

Na saslušanju je ispričao da se vratio kasno uveče kući i da je spavao pored svoje supruge, ali nije shvatio da je mrtva. Međutim, policija je posumnjala da je žena ubijena na drugom mjestu, a da je njeno tijelo, koje je pronađeno u neprirodnom položaju, prethodno premješteno i obješeno o uzgavlje kreveta.

U Mađrijevoj verziji, supruga je koristila platneni kaiš da se objesi, ali su testovi i ekspertski izvještaji demantovali ovu rekonstrukciju. U Danijelinom telu bila je veća količina alkohola i antidepresiva, zbog čega nije bila u mogućnosti da sama zategne kaiš. Tako je samoubistvo palo u vodu, a istraga je bila fokusirana na Leonarda.

Naizgled ucveljeni suprug ispričao je policiji da je noć pre Danijeline smrti bio na festivalu; ipak, ispostavilo se da je veče proveo sa svojom ljubavnicom. Ona je u velikoj meri i bila zaslužna što je policija obratila posebnu pažnju na Leonarda i u saradnji sa tužilaštvom ga označila kao ubicu Danijele Đajani.

Oboje smo se osjećali loše zbog veze kojoj je bila potrebna promjena – objasnila je Leonardova ljubavnica na ispitivanju u policiji, piše Blic.rs.

Facebook komentari