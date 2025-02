Agencija AP do daljnjeg dobila zabranu ulaska u Ovalni ured i Air Force One

Ured američkog predsjednika objavio je u petak da je agenciji Associated Press do daljnjega zabranjen pristup Ovalnom uredu i službenom zrakoplovu Donalda Trumpa Air Force One jer je odbila nazvati Meksički zaljev “Američkim zaljevom”.

Američka novinska agencija od utorka se žali da je njezinim novinarima uskraćen pristup događanjima u Bijeloj kući jer odbija koristiti novo ime koje je izabrao republikanski predsjednik.

“Associated Press nastavlja ignorirati zakonsku promjenu geografskog naziva u Američki zaljev”, napisao je zamjenik šefa kabineta Bijele kuće Taylor Budowich na X-u u petak.

Ako Prvi amandman Ustava SAD-a o slobodi govora “štiti njihovo pravo na neodgovorno i nepošteno izvješćivanje, ne jamči im privilegiju nesmetanog pristupa ograničenim prostorima, kao što su Ovalni ured i Air Force One”, naglasio je.

U budućnosti ti će prostori biti otvoreni tisućama novinara, a novinari i fotografi AP-a imat će i dalje akreditacije za kompleks Bijele kuće, pojasnio je.

AP je objasnio da je uredba o promjeni imena Meksičkog zaljeva mjerodavna samo u Sjedinjenim Državama, dok ga Meksiko i druge zemlje i međunarodne organizacije nisu priznale, prenosi Jutranji.

“Associated Press će ga nazivati ​​njegovim izvornim imenom, priznajući istovremeno novo ime koje je izabrao Trump”, dodala je agencija.

