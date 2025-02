Tramp najavio “oštriji” stav prema Gazi u subotu

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u petak da će zauzeti “oštriji“ stav prema Pojasu Gaze, javlja Anadolu.

– Ne znam šta će se dogoditi u 12 sati. Da je do mene, zauzeo bih vrlo tvrd stav. Ne mogu vam reći šta će Izrael uraditi – rekao je Tramp novinarima u Ovalnom uredu.

Ranije ove sedmice, Tramp je predložio ukidanje primirja u Gazi između Izraela i palestinske grupe Hamas ako svi taoci u opkoljenom pojasu ne budu oslobođeni do subote.

– Što se mene tiče, ako svi taoci ne budu vraćeni do subote u 12 sati – mislim da je to odgovarajuće vrijeme – rekao bih da se primirje treba otkazati. Neka pakao izbije. Oni bi trebali biti vraćeni do 12 sati u subotu… A nakon toga, rekao bih da će nastati potpuni haos – izjavio je Tramp u ponedjeljak.

Sporazum o prekidu vatre u Gazi na snazi je od 19. januara, privremeno obustavljajući izraelski rat koji je do sada ubio više od 48.000 ljudi, uglavnom žena i djece, i ostavio enklavu u ruševinama,piše Avaz

Hamas je ranije najavio odgađanje šeste razmjene talaca u subotu zbog izraelskih „kršenja“ sporazuma, ali nakon posredovanja Katara i Egipta, dogovor će biti realizovan ovog vikenda prema planu.

Tramp je predložio preuzimanje kontrole nad Gazom, preseljenje Palestinaca u susjedne zemlje i transformaciju enklave u „Rivieru Bliskog istoka“.

Njegov prijedlog naišao je na široku osudu u arapskom svijetu i šire.

