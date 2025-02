SAD: Sudarili su se avion i mlaznjak

U zrakoplovnoj nesreći došlo je do sudara aviona i mlažnjaka u zračnoj luci Scottsdale u Arizoni. Sve raspoložive hitne službe izašle su na teren, prenosi Daily Mail.

An accident has occurred upon arrival to runway 21. Fire Department is on scene assessing the situation. Scottsdale Airports runway is currently closed. pic.twitter.com/soWypWJd2n

— Scottsdale Airport (@FlyScottsdale) February 10, 2025