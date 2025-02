Većina žrtava najvećeg masakra u povijesti Švedske su strani imigranti

Naime, upravo u toj edukacijskoj ustanovi nekoliko je puta u posljednjih desetak godina bezuspješno pokušavao završiti gimnaziju, a čini se da je vrlo dobro znao i da su imigranti iznadprosječno zastupljeni među studentima.

Švedska policija i dalje ne govori o motivima

Iako se švedska policija i dalje ne želi izjašnjavati o motivima zločina u kojem je smrtno stradalo 11 osoba, uključujući i samog Anderssona koji je počinio samoubojstvo, švedska javna televizija SVT u petak navečer objavila je da je većina žrtava stranog podrijetla. Radi se o sedam žena u dobi od 32 do 68 godina te muškarcima u dobi od 28, 31 i 48 godina. Policija još uvijek nije službeno objavila njihov identitet.

U Sveučilišnoj bolnici u Örebru i dalje se liječe tri žene i dva muškarca koji su teško ozlijeđeni u napadu. Svi su zadobili prostrijelne rane, a dvije osobe nalaze se na jedinici intenzivnog liječenja. Jedna žena, koja je zadobila lakše ozljede, otpuštena je iz bolnice.Ubijeni mahom s Bliskog istoka i Afričkog roga. Ubijena i žena iz Tuzle

U švedskim medijima pojavila su se imena petero ubijenih i mahom se radi o osobama s Bliskog istoka i Afričkog roga, koje su Campus Risbergsku pohađale kako bi usavršile švedski jezik ili završile tečajeve zbog lakšeg zapošljavanja i bolje plaće. Smrt Selme Hukić, žene iz Bosne i Hercegovine, potvrdio je veleposlanik te zemlje u Stockholmu Bojan Šošić.Osim toga, privatna televizijska postaja TV4 objavila je prije dva dana video sniman mobitelom iz toaleta za vrijeme Anderssonova ubilačkog pohoda školskim hodnicima. Nekoliko neovisnih stručnjaka za zvučne efekte potvrdilo je za TV4 da se na snimci čuje muški glas, po svemu sudeći Anderssonov, koji viče: “Odlazite iz Europe!” I potom se čuju pucnjevi,piše Index

I premijer sugerira da se radi o zločinu iz mržnje prema strancima

Da se uvelike radilo o zločinu iz mržnje prema strancima, indirektno je jučer potvrdio i švedski premijer Ulf Kristersson: “Pitanje ‘zašto’ još uvijek čeka odgovor i ne želim nagađati prije nego što policija iznese svoje zaključke istrage. No bez obzira na to, ovaj užasni događaj izazvao je poseban strah i osjećaj ranjivosti kod mnogih ljudi imigrantskog podrijetla u Švedskoj. Kao društvo moramo to razumjeti, poštovati i suočiti se s tim.”

U prilog teoriji o rasističkim motivima možda ide i činjenica da je Andersson, prema iskazima svjedoka, očito svjesno poštedio neke ljude unutar škole, dok je u druge nemilosrdno pucao. Druga teorija – osveta socijalnoj službi

Druga teorija koja se pojavila u švedskim medijima kaže da se Andersson zapravo želio osvetiti socijalnoj službi. Dokumenti pokazuju da u posljednjih desetak godina nije imao oporezive prihode i da je primao socijalnu pomoć. U nekom trenutku pomoć mu je ukinuta zato što se nije školovao, nije aktivno tražio posao i nije sudjelovao u ponuđenim socijalnim programima.

Budući da je u socijalne (i druge javne) službe u Švedskoj obično moguće ući samo uz prethodni dogovor, moguće je da se Andersson okomio na zaposlenice socijalne službe koje se dodatno školuju u Campus Risbergski. Naime, nekoliko ubijenih žena radilo je u gradskoj socijalnoj službi.

I sam Andersson, kojeg je policija pronašla mrtvog sat vremena nakon početka njegova krvoločnog pohoda, triput je od 2013. do 2021. upisivao razne programe u spomenutoj školi. Nije uspio završiti nijedan predmet ili tečaj i na kraju je u svibnju 2021. napustio školu. Andersson također nije završio ni osnovnu školu ni gimnaziju, zbog čega nije pozvan ni na regrutaciju za švedske oružane snage, a to mu je, čini se, bila želja.

List: Dobio je dvije dijagnoze

Dnevni list Dagens Nyheter, koji kao i svi ostali vodeći švedski mediji već danima drži masakr u Örebru na naslovnicama, piše da je Andersson već kao 13-godišnjak najmanje deset puta posjetio školskog psihologa i da je dobio dvije dijagnoze. O čemu su razgovarali i o kakvim se dijagnozama radi, zasad nije poznato, no u gimnaziji je pohađao program prilagođen osobama s poremećajima iz autističnog spektra.

Unatoč svemu, Andersson je od policije dobio dozvolu za posjedovanje četiri vatrena oružja, i to na temelju položenog lovačkog ispita iz 2011. godine. TV4 tvrdi da se radi o dvije puške pumperice i dvije poluautomatske puške. Tri puške i mnogo streljiva pronađeno je uz njegovo tijelo u Campus Risbergski.

Prije napada kupio dimne bombe

Policija također istražuje je li Andersson prije napada online kupio dimne bombe koje proizvode crni dim na 90 sekundi. Dim je stvarao velike probleme policajcima koji su prvi stigli na poprište pucnjave jer je otežavao potragu za počiniteljem. Policajci su se, ktome, nagutali dima i morali su zatražiti liječničku pomoć.

Prema riječima njegove obitelji, ovaj 35-godišnjak bio je povučena i usamljena, ali pristojna i mirna osoba. Nije imao prijatelja, a nije poznato ni da je ikad imao partnericu ili partnera. Živio je neuredno, danju je spavao, a noću gledao televiziju, zbog čega mu je bilo teško uklopiti se u svakodnevni ritam drugih ljudi. Do 2017. zvao se Johan Simon, a potom je iz zasad nepoznatih pobuda promijenio ime.

Iako nije radio, očito je uživao potporu roditelja i obitelji, jer živio je sam u unajmljenom stanu u centru Örebra. Fotografije koje je neki anonimni korisnik prije godinu dana postavio na web-stranicu za razmjenu datoteka pokazuju da je često putovao.

Tako je u posljednjih desetak godina posjetio Tajland, Miami, Maltu, Jamajku i Italiju, a sve ukazuje na to da nije putovao sam. Zanimljivo je da ni na jednoj fotografiji Andersson ne pokazuje apsolutno nikakve emocije.

