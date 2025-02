Trump u Srbiju šalje čovjeka koji se ‘90. zalagao za invaziju NATO-a?

Blagojevich, čiju je kaznu Trump ublažio 2020. godine, također je bivši demokratski član Kongresa. Bio je kopredsjedavajući grupe Srbi za Trumpa tokom predsjedničke kampanje 2024. i prerastao je u snažnog političkog pristalicu Trumpa. Blagojevichev otac je iz Srbije.

Često nazivan samo „Blago“, bivši guverner ima vezu sa Trumpom koja datira decenijama unazad. Blagojevich se pojavio u Trumpovoj rijaliti TV emisiji „Celebriti Apprentice“ 2010. godine — nakon što je prvi put uhapšen pod optužbom za korupciju 2008. godine, ali prije nego što je osuđen sljedeće godine.

Nejasno je kako će Senat dobiti nominaciju Blagojevicha, piše Politico.

To bi također moglo da izazove reakcije grupa koje rade na inicijativama za transparentnost u Srbiji. Slanje Blagojevicha u Beograd značilo bi slanje bivšeg visokog zvaničnika osuđenog za korupciju kao emisara u zemlju koja se dugo borila sa — korupcijom.

Blagojevich je 2011. godine osuđen po 17 federalnih optužbi za korupciju, uključujući prevaru i zavjeru radi traženja mita, i opozvan je velikom većinom glasova u zakonodavnom tijelu Ilinoja. Osuđen je na 14 godina zatvora i odslužio je osam godina prije nego što je Trump ublažio kaznu. Blagojevich je ostao pri svojoj nevinosti i optužio savezne tužioce da vode politički motivisano krivično gonjenje,piše N1

Dvojica ljudi upoznatih sa razgovorima o imenovanju istakli su da je odluka daleko od konačne. Trump za tu funkciju razmatra i bivšeg državnog tužioca Arizone Marka Brnovicha, čiji su roditelji došli u Sjedinjene Države iz bivše Jugoslavije. Brnovich bi vjerovatno imao mnogo lakši put do potvrde.

Blagojevich ne bi bio prvi primalac Trumpovih ovlaštenja za pomilovanje koji je dobio visoko profilisano mjesto ambasadora. Trump je izabrao Charlesa Kushnera, oca njegovog zeta Jareda Kushnera, za ambasadora u Francuskoj. Njegova nominacija čeka potvrdu Senata.

Blagojevich je ove sedmice boravio u Srbiji gdje se sastao sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem.

Ambasada SAD-a u Srbiji je bez ambasadora od januara, kada je bivši ambasador Cristopher Hill napustio tu funkciju.

Bijela kuća, Blagojevich i Brnovich nisu odgovorili na zahtjeve za komentar.

Stav Blagojevicha o NATO intervenciji

Blagojevich se za vrijeme NATO bombardovanja tadašnje Jugoslaviju zalagao za kopnenu invaziju saveznika.

“Kad počinite sve te zločine, a brutalna ste osoba kakav je Milošević. On se neće predati. On će nas natjerati da dođemo po njega. Ako je to slučaj, ukoliko ga srpski narod ne skine sa vlasti, a ne vidim naznake toga sad, malo je vjerovatno da će se to desiti osim ako tamo ne pošaljemo kopnene snage u punom kapacitetu“, izjavio je Rod Blagojevich.

