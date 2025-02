Rusija: Zauzeli smo Toreck, jedan od ključnih gradova na istoku Ukrajine

Reuters nije mogao neovisno potvrditi izvješće s bojišta, a iz Ukrajine zasad nema komentara. Žestoke bitke za grad vode se od lipnja prošle godine.

U priopćenju Rusija navodi kako je u zauzimanju grada sudjelovalo nekoliko jedinica odvojene motorizirane brigade 51. vojske i dobrovoljačka jedinica Veterani skupine Centar. Rusija grad naziva njegovim sovjetskim imenom Dzeržinsk i tvrdi da je istočna ukrajinska regija Donjeck, u kojoj se grad nalazi, sada dio Rusije – što Kijev odbacuje kao apsurdnu tvrdnju.

Ukrajinski vojni analitičari navode da bi zauzimanje Torecka, koji se nalazi na povišenom terenu, moglo omogućiti ruskim snagama dodatno otežavanje logistike ukrajinskih snaga u većem dijelu istoka te napredovanje prema sjeverozapadu, prema regionalnom logističkom čvorištu Kostjantinivki, koja povezuje nekoliko ključnih gradova.

Većina civilnog stanovništva Torecka već je odavno pobjegla ili je evakuirana, a mnoge zgrade u gradu su uništene ili teško oštećene.

The city of Toretsk is "liberated” from any form of life.

I fervently wish for every russian city to go through a similar "freedom." pic.twitter.com/IUu1g5IdBc

— UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) February 7, 2025