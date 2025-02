PREMINUO DUHOVNI VOĐA, FILANTROP I JEDAN OD NAJBOGATIJIH LJUDI NA SVIJETU: Aga Khan umro u 88. godini života

U saopštenju koje je objavljeno na društvenim mrežama je rečeno: “Preminuo je Njegovo Visočanstvo princ Karim Al-Husaini, Aga Kan IV, 49. nasljedni imam šiitskih ismaili muslimana i direktni potomak proroka Muhameda (mir neka je s njim), mirno u Lisabonu 4. februara 2025, u 88. godini, okružen porodicom.”

His Highness Prince Karim Al-Hussaini, Aga Khan IV, 49th hereditary Imam of the Shia Ismaili Muslims and direct descendant of the Prophet Muhammad (peace be upon him), passed away peacefully in Lisbon on 4 February 2025, aged 88, surrounded by his family. Prince Karim Aga Khan… pic.twitter.com/bxOyR0TyZr

